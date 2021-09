Carlos Soler, débuts avec l’Espagne et but

02/09/2021 à 21:05 CEST

Tends la main et embrasse le saint. Le joueur valencien Carlos Soler a fait ses débuts ce soir avec l’équipe nationale espagnole et l’a fait avec un but à la quatrième minute du match contre la Suède. Un début de rêve.

C’était la 4e minute du jeu lorsque JOrdi Alba s’est concentré dans le dos de la défense suédoise, de sorte que Soler a reçu complètement seul et a terminé avec le but au deuxième poteau du gardien Robin Olsen.

De cette façon, il est devenu le 11e joueur de l’histoire de l’équipe espagnole à avoir besoin de moins de minutes pour débuter en tant que buteur.. Morientes et Pau Torres l’ont fait dans la première minute du match, Gaspar Rubio, Coque, Collar et Megido dans la deuxième minute ; Juantegui, Escolá, Dani Olmo et Guillamón à la troisième minute et ce soir, Carlos Soler à la quatrième minute.

Rapidement, l’équipe suédoise a réagi et a inscrit le match nul 1-1 au tableau d’affichage de la Friends Arena, œuvre de l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak.. Le Suédois a profité d’une perte de balle de Busquets, pour se profiler devant et tirer avec puissance d’un tir croisé pour battre Unai Simón.