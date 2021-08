Carlos Soler, la pierre angulaire de José Bordalás

26/08/2021 à 14h00 CEST

Le milieu de terrain de Valence, Carlos Soler, s’est imposé comme le leader de la nouvelle Valence de José Bordalás. Avec 24 ans et sa cinquième saison en équipe première, a repris le centre du terrain du nouveau projet sportif et a participé à neuf buts lors de ses neuf derniers matchs de Liga avec six buts et trois passes décisives.

Le Valencien, qui a remporté la médaille d’argent avec l’équipe espagnole aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, aussi a participé à huit des 11 derniers buts de l’équipe avec cinq buts et trois passes décisives dans le tournoi national.

9 – Carlos Soler 🇪🇸 a participé à neuf buts au total lors de ses neuf derniers matchs avec @valenciacf en Liga (six buts et trois passes décisives). De plus, il a participé à huit des 11 derniers buts de son équipe dans la compétition (cinq buts et trois passes décisives). Leader. pic.twitter.com/tH4ODBBGfQ – OptaJose (@OptaJose) 21 août 2021

L’Espagnol est le botteur de penalty officiel depuis le départ de Dani Parejo et en a inscrit deux en début de saison : il n’a manqué ni contre Getafe ni contre Grenade.. Il a une efficacité de 83,3% puisqu’il a assumé la responsabilité : a percé le but 10 fois sur 12. Seulement Edgar Badía, d’Elche, et lex Remiro de la Real Sociedad, l’ont séparé du but.

Le principal leader du projet Bordalás

Soler s’impose comme l’un des principaux acteurs de cette nouvelle étape à Valence. Avec José Bordalás aux commandes de l’équipe première, l’équipe de jeunes a un poids important dans le vestiaire et est l’un des joueurs les plus importants du conseil d’administration.. Il ajoute deux titres au cours des deux premiers jours malgré son arrivée récente des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Le milieu de terrain totalise 25 buts en équipe première, en plus de 26 passes décisives, sur un total de 187 matches officiels.. Le grand sujet en suspens est de faire ses débuts officiels avec l’équipe senior : Il a concouru avec les U19 et U21 et a représenté l’Espagne lors d’une épreuve olympique, mais il n’a pas encore reçu d’appel de Luis Enrique.