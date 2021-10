Carlos Soler travaille en marge

21/10/2021 à 13:09 CEST

Milieu de terrain Carlos Soler Il n’a pas participé ce jeudi à la partie de l’entraînement de Valence qui s’est déroulée sur la pelouse de la cité sportive de Paterna, une séance que les blessés n’ont pas terminée non plus. Thierry Correia et Toni Lato.

Après une première partie de travail en salle, faire habituellement Il n’a pas sauté sur le terrain par précaution face aux ennuis qu’il a traînés et qui lui ont conseillé de réduire sa charge de travail face au choc de samedi contre Majorque.

Oui, ses coéquipiers sont allés au camp d’entraînement Correia et Lato, mais ils se sont retirés avant les autres et n’ont pu terminer cette avant-dernière séance de travail avant le duel de samedi à Mestalla.

L’équipe tiendra une dernière séance d’entraînement ce vendredi avant un affrontement dans lequel elle espère mettre fin à une séquence de cinq matchs consécutifs sans victoire qui s’éternise en Liga.