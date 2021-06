Carlos Tevez quitte Boca Juniors à 37 ans et n’exclut pas la retraite

05/06/21 à 5h03 CEST

. / Buenos Aires

Carlos Tévez, 37 ans et dernière idole de Boca Juniors, a annoncé ce vendredi que quitter le Xeneize car “mentalement” il n’est pas “préparé” à donner au club ce dont il a besoin et a déclaré qu’il croyait qu’il prenait sa retraite, bien qu’il ait précisé qu’il était possible que dans trois mois “il veuille jouer” dans une autre équipe. “Je pensais que ce moment ne viendrait jamais. Je suis ici pour vous dire que je ne continuerai pas dans le club, Ce n’est pas un adieu, je le dis toujours, mais à bientôt, je serai toujours là pour les fans, pour les Xeneize. Pas en tant que joueur mais en tant que Carlitos du peuple. Je suis plein de cette décision parce que Je n’ai rien d’autre à donner, en tant que joueur j’ai tout donné” a dit ‘el Apache’ lors d’une conférence de presse. ” Boca a toujours eu besoin de moi à 120% et aujourd’hui, je ne suis pas prêt à le lui donner. Boca vous amène à donner bien plus que le maximum et je ne suis mentalement pas en mesure de le donner. Je n’ai même pas eu le temps de faire le duel de mon père et je jouais déjà, c’est ce que demande Boca”, a-t-il ajouté.

Tevez a déclaré que de nombreuses personnes lui avaient demandé de “tenir le coup” jusqu’en décembre ou jusqu’à ce que les gens puissent retourner sur le terrain, mais que c’était “très difficile” pour lui. Quand ils lui ont demandé s’il prenait sa retraite, il hésitait et disait ” aujourd’hui je te dis oui “Mais il a ajouté : “Dans trois mois, je peux me lever et je veux jouer, mais pas à Boca car il faut être à 120%.”

Le désormais ancien attaquant s’est dit “heureux” d’avoir pris cette décision, même s’il l’a décrite comme “la plus difficile de sa vie” car Boca est le club de ses amours. “El Apache” a déclaré qu’il n’avait “même pas le temps” de pleurer son père, décédé en février. “Je ne sais pas ce que je vais faire à l’avenir, pour l’instant je sais juste que Je veux être père, fils, mari. Physiquement je dois continuer mais mentalement je ne dois pas continuer. Aujourd’hui, ma famille a besoin de moi et je suis là pour eux”, a-t-il déclaré.

Tevez a déclaré qu’il se sentait « plein » parce qu’il « a tout donné » au club et a insisté sur le fait que « son cœur » lui dit qu’ « aujourd’hui, il devrait tout mettre de côté et prendre soin » de sa famille. “Je ne vais plus jouer ici mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Maintenant, je veux me reposer, être avec ma famille”, a déclaré ‘el Apache’, qui a précisé que s’il décide de rejouer, il ne le fera dans aucun club argentin, car il est un fan de Boca Juniors. Le président du club, Jorge Amor Ameal, l’a accompagné lors de la conférence de presse et a assuré que lorsque le public pourra retourner dans les stades, la dernière idole du club aura un fête d’hommage.

Teévez était titulaire à Boca Juniors, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores mais a été éliminé ce lundi en demi-finale de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football. “El Apache” a fait ses débuts à Boca Juniors en 2001, en 2005, il est allé aux Corinthians, en 2006 à West Ham, en 2007 à Manchester United, en 2009 à Manchester City et en 2013 à la Juventus. En 2015, il est retourné à Boca Juniors, en 2017, il a joué pour Shanghai Shenhua et l’année suivante, il est retourné dans le club de ses amours.