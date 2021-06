Le dernier épisode de Carlos Valdes de The Flash, intitulé à juste titre «Good-Bye Vibrations» (un jeu de mots sur la chanson classique des Beach Boys et un clin d’œil à l’homologue métahumain de Cisco Vibe) sera diffusé le mardi 8 juin à 20 h HNE sur The CW. Bien qu’il soit difficile d’imaginer la série sans Cisco, la porte lui restera probablement ouverte, donc, espérons-le, cet épisode ne sera pas la dernière fois que les fans le verront.