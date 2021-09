Carlos Vargas et Carlos Zaleta en tête d’affiche de « Boxing Night » à Ciudad Madera

in

MEXIQUE – Un panneau d’affichage attrayant des futures stars de la boxe peut être apprécié le dimanche 5 septembre prochain à Emilio Portillo à Ciudad Madera, Chihuahua.

Dans le quart de tour principal, l’étoile montante Carlos Vargas aura l’occasion de se présenter chez lui et devant son peuple, pour affronter les Tlaxcalans Gustavo “Gusano” Molina, dans un duel convenu de huit épisodes sur l’échelle des super poids plume.

Avec un record invaincu de 10 combats, dont 9 remportés à l’aide de “chloroforme pur”, il sautera à la corde avec la ferme intention d’ajouter un nouveau triomphe à sa prometteuse carrière professionnelle, dans un duel qui s’annonce riche en émotions. .

En demi-finale, le Chihuahua Carlos Zaleta affrontera Hidalgo Ali Rodríguez, huit rounds sur l’échelle des poids mouches.

Vargas et Zaleta sont tous deux sur la voie de la dispute d’un championnat régional, ce qu’ils espèrent réaliser le plus tôt possible avec leur manager Vicente Ruiz.

AUTRES COMBINAISONS

Dans un procès international, le Cubain José Manuel Izaguirre affrontera Kevin Ronquillo (Saulilio, Chihuahua), six rounds au poids plume.

Dans le combat de Chihuahua, Isaac Míreles affrontera Óscar “Demolish” Cortez, six épisodes d’un poids convenu de 81 000 kilogrammes.

Le Cubain Raiko Santana mesurera le Chihuahua Edson Martínez, six tours en 80.000 kilogrammes.

Arturo Manríquez (Cuauhtémoc, Chihuahua) affrontera Erik « La Amenaza » Adame, quatre rounds au poids welter.

Jesús “Cachirruris” Chavarría fera ses débuts professionnels, face à Gerardo “Pitbull” Aceves, quatre épisodes en 69 000 kilogrammes; Brandon Solano (Ciudad Juárez, Chihuahua) vs. Juan Sánchez (Saulilio, Chihuahua), quatre tours dans 66 000 kilogrammes.

Quatre épisodes en 62 000 kilogrammes, Carlos Hernández affrontera un nouveau venu Irvind Cervantes ; Gabriel Muñoz contre. Manuel Nuñez, quatre tours en poids léger ; César Cardozo contre. Jesús Manuel Laguna, quatre rounds au poids plume ; et dans un procès pour femmes, les débutantes Naomi Cárdenas et Karla « Traviesa » Saenz, seront mesurées à quatre épisodes en mouche.