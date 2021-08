Carlos Vives précise qu’il ne se dispute pas avec sa mère

. Carlos Vives et sa mère Aracely Restrepo se sont bien amusés le 7 août.

Carlos Vives et sa mère Aracely Restrepo se sont bien amusés le 7 août. Ensemble, ils ont célébré le 60e anniversaire de l’interprète colombien. Le moment a été capturé sur vidéo et cela montre clairement que Vives n’est pas en désaccord avec sa mère. Comme cela avait été rapporté sur le portail TVNotas fin juillet.

Le magazine de divertissement avait comme source un ami présumé de Vives, qui a révélé que le chanteur avait des problèmes avec son frère Guillo et sa mère. “En effet, et tout est pour le restaurant dont les trois étaient partenaires.” Il a également ajouté que tout cela était dû à l’ambition de Claudia, qui est l’épouse de Vives. “Bien qu’elle n’en soit pas membre, elle a donné son avis sur l’entreprise familiale et a trouvé un moyen de rester avec elle.”

Selon la source, il a déclaré à TVNotas que le restaurant appelé Gaira Café avait connu un grand succès depuis son ouverture en 1998, mais que la pandémie l’a affecté. « Le restaurant a dû fermer et il ne rapportait plus d’argent ; puis, Claudia a profité de sa mauvaise situation économique et a conçu un coup magistral pour retirer son beau-frère et sa belle-mère de la société et tout garder ». Selon la source, le plan de Vives et de sa femme était que « il y a six mois, Claudia a décidé de rendre les billets à ordre effectifs et a exigé qu’ils la payent ; Il savait qu’ils n’auraient aucun moyen de rembourser la dette et il leur a demandé que leur part de la société reste dans l’entreprise ».

La vérité est que le restaurant a fermé ses portes en 2020 après la pandémie de COVID-19. Après un an et demi, il a rouvert. En juin dernier, Guillo Vives, le frère du chanteur, annonçait qu’il avait décidé de se retirer de l’administration Gaira : “Je voulais informer que je ne fais plus partie de Gaira. Bon vent et bonne mer !” Merci à tous ceux qui font partie de ce grand rêve depuis le 19 août 1998 ″.

Mais ce 7 août, Carlos Vives a clairement fait savoir qu’il n’était pas en conflit avec sa mère ou sa famille. Car à la grande fête d’anniversaire de Vives il y avait Doña Aracely, qui ne s’est pas détachée de son fils lors de la célébration qui a eu lieu à la Columbia House à Gaira, en Colombie.

Sa femme Claudia et leurs enfants étaient également à la fête. Il était également accompagné de collègues tels que Esteban Nieto, Santiago Cruz, Gusi, Manuel Medrano, Samper, Alejandro González, Karen Lizarazo, Adriana Lucía, Martina La dangereux, entre autres.

Carlos Vives fait taire les rumeurs sur sa relation avec sa mère le jour de son anniversaire | Pulzo # CarlosVives Le chanteur a fêté ses 60 ans entouré de sa famille et de ses amis, dont sa mère, précisant que sa relation avec elle est intacte, malgré les rumeurs selon lesquelles les médias mexicains auraient répliqué que Carlos l’aurait soi-disant laissée dans la rue. Retrouvez les actualités de la Colombie et du monde ici : pulzo.com/ Abonnez-vous à… 2021-08-09T15 : 55 : 22Z