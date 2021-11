Carlota Ciganda, à deux pas du triomphe à l’Open d’Espagne

27/11/2021 à 22:09 CET

.

L’Espagnol Carlota Ciganda Ce samedi a consolidé son leadership à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, le dernier tournoi du circuit européen de golf féminin, et mène la Thaïlandaise de trois coups. Atthaya Thitikul, deuxième et qu’elle est déjà arrivée mathématiquement à Marbella en tant que championne de la ‘Race to Costa del Sol’.

A défaut du quatrième et dernier jour de ce dimanche sur le parcours Marbella du Los Naranjos Golf Club, cette dernière compétition du calendrier 2021 du Ladies European Tour (LET) porte, pour le moment, nom et prénom espagnols : Carlota Ciganda Maciñena, qui s’avère intraitable, avec 70 buts (2 sous la normale) au troisième tour.

Après une autre belle performance lors de la troisième journée du tournoi, les Navarrais sont à deux doigts de soulever le trophée qui clôture l’année du Ladies European Tour, le titre qui manque à ses vitrines pour celle considérée comme la meilleure golfeuse espagnole.

Après avoir battu le record du parcours de Marbella la veille avec un spectaculaire 6 sous le par (66 impacts) avec le Suédois Lina Boqvist, qui est le dixième, Cardigan commande le classement avec -10 et 206 coups, trois de moins que le thaïlandais Thitikul, qui, après sa carte de 67 ce samedi, reste à l’affût.

La Navarraise est passée de moins en plus dans le tournoi, puisqu’elle a commencé quatrième au départ, a assailli la première place le deuxième jour et a réussi à la maintenir avec une séquence spectaculaire dans laquelle elle a trouvé trois birdies consécutifs entre le trou 2 et le 4 qui ont été décisifs.

galicien Fatima Fernández Cano, qui a commencé l’Open d’Andalousie en tant que leader, s’est dégonflée et ce dernier jour, elle a été pénalisée par certaines erreurs qui l’ont placée en cinquième position après avoir eu besoin de 75 coups, contre 70 pour Ciganda.

Dans cette situation de ralentissement de la concurrence, Atthaya Thitikul, la jeune promesse devenue réalité (18 ans) qui est mathématiquement déjà la gagnante de la ‘Race to Costa del Sol’, quel que soit le résultat final de ce tournoi, en raison de ses triomphes dans les précédents.

Avec quatre birdies dans les dix premiers trous, il a menacé de pincer les talons de Carlota Ciganda, mais le Navarrais a obtenu un « birdie » au 11e trou qui a coïncidé avec le décrochage thaïlandais avec un « bogey » au 12e trou.

Les regards à Los Naranjos se sont concentrés sur eux, Cardigan et Thitukul, avec un duel de toi à toi que le spectateur a apprécié : ‘birdie’ de l’asiatique au trou 14, balle à l’eau de Carlota au 15, ‘birdie’ de son rival au 17 et un autre ‘birdie’ de l’espagnol sur le dernier trou.

« Faire deux sous la normale dans ces circonstances, dans une dure journée, avec du vent, c’est mieux que le -6 d’hier. Je suis bien placé pour la dernière journée, j’ai confiance en moi pour affronter tout ce qui peut arriver. L’essentiel est de rester calme, aller progressivement en résolvant ce qui peut survenir », a déclaré le Navarrais.

Pourtant, elle s’est montrée prudente en déclarant qu’elle avait déjà joué contre le golfeur thaïlandais et sait que « c’est une joueuse dangereuse, capable de tout & rdquor;.

En plus de Fatima Fernández, cinquième avec -4, les malagueñas Ana Peláez et Laura Gomez Ils sont à la dixième place avec -1, à égalité avec les Suédois Boqvist et Caroline Hedwall, et le Valladolid Carmen aussi, le joueur avec le plus d’Open d’Espagne, aspire également à se faufiler dans le top dix à partir de la quatorzième place.