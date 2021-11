Carlota Ciganda, brillante championne de l’Open d’Espagne

28/11/2021 à 21:56 CET

L’Espagnol Carlota Ciganda Elle a brillamment remporté son premier Open d’Espagne ce dimanche à l’Andalousie Costa del Sol, dernier tournoi du Circuit Européen de Golf Féminin, après avoir mené la compétition du deuxième au dernier 18 trous, dans lequel elle avait 4 coups d’avance sur la dauphine. vers le haut, le suédois Maja austère.

Avec 67 coups sûrs lors de la dernière journée, 5 sous la normale, Cardigan, référence du golf en Espagne et grand favori de ce dernier tournoi de l’année sur le Ladies European Tour (LET), il a remporté le titre qui lui manquait, un Open d’Espagne qu’il recherchait depuis des années et qu’il a réussi conquis dans cette édition 2021 jouée au Los Naranjos Golf Club, à Marbella.

L’Open d’Andalousie Costa del Sol a été du début à la fin pour la joueuse navarraise, qui a commencé le tournoi avec une erreur qui l’a placée à la quatrième place, mais à la suite d’une performance du plus haut niveau lors de la deuxième journée, aucun rival n’a pu pour l’abaisser du plus haut : 67 tirs le jour clé, 273 au classement général et quatre de plus que le second, le suédois Stark.

Le quatrième et dernier jour, Carlota Ciganda a commencé le premier trou trois coups d’avance sur le Thaïlandais Atthaya Thitikul, enfin troisième et qui est déjà arrivée mathématiquement à Marbella en tant que championne de la ‘Race to Costa del Sol’ pour ses triomphes dans les tournois précédents.

Le meilleur joueur espagnol de tous les temps a réalisé un précieux « aigle » au trou 5, un « birdie » au trou 8 et en descente, un coup de grand mérite, et est resté fiable dans chacun des suivants, tout en Thikitul C’est passé du plus au moins et les Suédois Maja austère a pu le surmonter pour devenir le seul persécuteur de Cardigan.

Malgré cela, le Thaïlandais est mathématiquement champion de la Race to Costa del Sol, le plus jeune de l’histoire à y parvenir, à seulement 18 ans. L’autre bonne nouvelle pour le golf espagnol est venue de la Majorquine Nuria Iturrioz avec ses 65 coups et 7 sous le par, un record pour le parcours de Los Naranjos, qui l’a amenée à la cinquième place.

Carlota Ciganda Elle avait déjà réussi à remporter le championnat national dans toutes les catégories inférieures, mais dans l’absolu, elle n’a pu terminer que sept fois dans le «top 10» et était très proche de la victoire en 2014 et 2017, lorsqu’elle était vice-championne. Maintenant, elle est devenue la deuxième golfeuse espagnole à remporter un Open d’Espagne après le doublé consécutif de Malaga. Azahara Munoz en 2016 et 2017.

Ainsi, elle ferme la cinquième victoire du dernier chapitre de l’année du Ladies European Tour, après une année 2021 au cours de laquelle elle a terminé à la vingt-neuvième position aux Jeux Olympiques de Tokyo et championne d’Europe à la Solheim Cup.