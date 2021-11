Carlota Ciganda, brillante championne de l’Open d’Espagne

Navarre Carlota Ciganda, 31 ans et numéro 48 mondial, est le brillant champion de la Andalousie Costa del Sol Open d’Espagne contesté dans Marbella (Malaga) en menant de quatre coups au deuxième du classement, le Suédois Maja austère.

C’est le cinquième titre du circuit européen de Ciganda après ses succès dans le Open Dames Deloitte (2012), le Open de Chine de Suzhou Taihu (2012), le Open d’Allemagne (2013) et Estrella Damm Méditerranée Open (2019).

Le golfeur espagnol compte également deux victoires sur la tournée américaine des LPGA, tous deux à partir de 2016, le Championnat Hana Bank et le Invitation Lorena Ochoa.

Classement final

normale 72

273 Carlota Ciganda (ESP) 70-66-70-67

277 Maja Stark (Sue) 74-68-69-66

280 Atthaya Thitikul (Tai) 72-70-67-71

281 Fatima Fernández (ESP) 69-68-75-69

283 Nuria Iturrioz (ESP) 71-71-76-65

…

287 Laura Gómez (ESP/11e) 76-71-68-72

Ana Peláez (ESP) 71-70-74-72

Carmen Alonso (ESP) 74-71-71-71

Leader au petit matin avec trois revenus touchés sur le Thaïlandais Atthaya Thitikul, Carlota Ciganda s’est embarquée dès le premier instant dans un challenge construit pas à pas autour d’actions à retenir. Ceux qui ont eu la sagesse de la suivre pendant les trois premiers jours ont été captivés par ce jeu courageux et risqué, avec la tombe ouverte, qui a atteint ses plus hauts niveaux dans un dernier tour mémorable.

La golfeuse navarraise a une fois de plus démontré sa capacité à surmonter les défis, acquérant à elle seule la considération d’un personnage du golf espagnol, européen et mondial, le qualificatif réservé aux meilleurs et qui dans son cas répond à sa persévérance obstinée à accumuler les victoires. dans son admirable bilan.

Sa relation avec le succès a commencé en 2000, lorsqu’il a remporté le championnat d’Espagne Benjamin à l’époque, également avec autorité. A partir de ce moment, vingt et un ans d’accumulation de victoires dans toutes les catégories nationales avant d’aboutir au plus grand prix, l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne.

Excitée, extrêmement excitée après avoir terminé son exploit, Carlota Ciganda s’est à juste titre déchargée : « Je suis très heureuse et satisfaite. Cela a été une semaine incroyable, je l’ai beaucoup apprécié et je n’ai que des mots de remerciement pour tout le monde, mais surtout pour mes parents, ma famille et tous les Navarrais qui me suivent. Je t’aime très fort », a-t-il réussi à dire entre de nouveaux sanglots lors de l’émouvante cérémonie de remise des prix.

Derrière était le dernier effort, 18 trous d’une tension énorme dans lesquels la suédoise Maja Stark et la thaïlandaise Atthaya Thitikul ont offert une résistance maximale contrée, coup sur coup, par des actions incontestables de la golfeuse espagnole, avantagée par quelques erreurs de ses principaux rivaux qu’ils ont donnés. lui des ailes.

C’est arrivé au trou 1, le trébuchement de Thitikul surmonté du birdie de Carlota Ciganda au trou 2 avant que la Navarraise ne jette son poing en l’air pour la première fois de la manche. Il venait de faire un putt de 7 mètres sur le 5e trou qui signifiait aigle, deux coups de revenu supplémentaires qui portaient la pénitence suédo-thaïlandaise à 5 coups derrière.

Un autre birdie au 8e, après avoir parcouru le ballon sur une trajectoire compliquée, en descente, depuis l’antegreen, pour ajouter un autre birdie à sa carte, a été la deuxième occasion dans laquelle le poing navarrais a sauté en l’air pour libérer les tonnes d’énergie accumulées à ce moment-là .

Il restait encore dix trous, apparemment un monde mais en réalité une dalle de plus en plus lourde pour Maja Stark et Atthaya Thitikul, qui n’ont trouvé aucune place pour minimiser l’inconvénient malgré leurs efforts avec une énorme insistance.

Sans temps important pour des changements radicaux dans les qualifications, la manche de Carlota Ciganda s’est transformée en une course triomphale, des actions sereines et stratégiques acclamées par une énorme ovation de tous les fans sur le 18e trou en reconnaissance d’une performance historique, culminant si c’était peu avec un merveilleux birdie pour lier la cravate à un tournoi parfait.

L’acte de Carlota Ciganda a minimisé les performances glorieuses qui, à d’autres occasions, auraient été considérées comme un titre de journal. Ce fut le cas de l’impressionnante manche de Nuria Iturrioz, qui avec 65 coups, 7 sous le par, s’est hissée à la cinquième place tout en arrachant à Carlota Ciganda et à la Suédoise Lina Boqvist le record du terrain de Los Naranjos établi par les deux lors de la deuxième journée avec 66.

L’histoire reposait cependant sur un autre protagoniste, celui qui a finalement remporté tous les titres nationaux possibles dans notre pays. « Je l’ai atteint et je ne peux pas être plus heureux pour le moment », a déclaré Carlota Ciganda après avoir réalisé un exploit réservé aux meilleurs.

Avec cette victoire, Ciganda est le seul golfeur espagnol à avoir remporté le Championnats d’Espagne de toutes catégories, du plus jeune au professionnel. Le Navarrais a complété avec le titre de l’Open d’Andalousie Costa del Sol d’Espagne cette relation idyllique avec le golf espagnol.

Sa feuille de triomphes a commencé avec le Championnat d’Espagne Benjamin (2000) et s’est poursuivie avec les titres alevín (2001, 2002), infantile (2003, 2004), cadet (2003, 2004, 2006), sub-18 (2006, 2007, 2008 ). junior (2006, 2007, 2008), absolue (2006, 2007, 2008) et professionnelle (2021), une carrière bouleversante ponctuée d’autres triomphes internationaux amateurs et professionnels.