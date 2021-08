Carlota Ciganda et Azahara Muñoz, espoirs espagnols dans le tournoi de golf féminin

08/03/2021 à 13:21 CEST

Après avoir terminé le tournoi masculin aux Jeux olympiques de Tokyo et où Adri Arnaus était le mieux classé en position 38, sans la présence de Jon Rahm, lC’est maintenant au tour de la compétition féminine où l’Espagne aura ses deux meilleures joueuses en lice : Carlota Ciganda et Azahara Muñoz.

Deux joueurs très expérimentés, qui rivalisent régulièrement avec les meilleurs au monde sur le LPGA Tour, et qui arrivent à Tokyo prêts à entrer dans l’histoire et accrocher une médaille olympique, la première pour un athlète espagnol dans cette discipline.

Après s’être entraîné au Kasumigaseki Country Club, les deux se sentent très à l’aise et convaincus qu’ils peuvent leur prendre une médaille aux redoutables joueurs nord-américains et sud-coréens, qui ont dominé à Rio.

Une expérience formidable

« C’est merveilleux d’être ici cette semaine, de visiter le village olympique, de voir des joueurs de handball et de basket-ball, de manger avec eux, C’est une expérience incroyable & rdquor;, assure Carlota Ciganda, la mieux placée du classement.

« J’ai adoré le terrain, mais il faut bien frapper la balle. Les fairways, les greens, tout est parfaitement soigné & rdquor;, rapporte le numéro 35 du Classement Mondial.

Muñoz, trente-neuvième à Río de Jainero, a connu une acclimatation à l’horaire et aux conditions météorologiques Japonaise identique à celle de Carlota Ciganda, puisque toutes deux ont voyagé ensemble vendredi dernier, et en compagnie de leurs caddies et coach Marcelo Prieto, de Madrid. “J’arrive en frappant très bien la balle et avec beaucoup d’envie, & rdquor; prévient.

Un campazo

La golfeuse de Malaga partage son avis sur le parcours japonais : «C’est une campagne avec un super design & rdquor ;. Il a pu suivre in situ la dernière journée de l’épreuve masculine, qui a également servi de référence.

Dans les deux premiers jours, Carlota Ciganda partage un match avec la thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la sud-coréenne Hyojoo Kim (ils jouent le mercredi à 03h25, heure espagnole), tandis que Azahara Muñoz le fait avec le Taïwanais Weiling Hsu et le Britannique Jodi Ewart Shadoff (02:36).