Carlota Ciganda et Azahara Muñoz mettent fin à leur participation au tournoi de golf

08/07/2021 à 07:02 CEST

Redaction

golfeurs espagnols Carlota Ciganda et Azahara Muñoz ont conclu leur participation au tournoi de golf des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 un jour qui a dû être suspendu quelques minutes en raison de la météo.

Ciganda a joué ses dix-huit trous en commettant deux bogeys et en obtenant quatre birdies, délivrant une carte de 69 coups (-2) qui laisse son total à 280 (-4). Il a terminé en vingt-neuvième position. Pendant ce temps, la malagueña a commencé du mauvais pied, avec un double bogey au trou 3, et bien qu’elle l’ait corrigé plus tard avec deux birdies, elle a fini avec un bogey au dernier. Il a signé une carte de 72 coups (+1) pour un cumulé de 290 (+6). Sa nomination olympique s’est terminée à la 50e place.

La journée n’a pas été sans émotion, puisqu’Inami Mone et Lydia Ko ont tenu à rendre les choses difficiles pour Nelly Korda et ils ont signé de magnifiques cartes de 65 coups (-6) pour serrer le Nord-Américain, qui a accusé la pression avec un double bogey sur le trou 7, mais l’a ensuite levé avec cinq birdies pour un seul bogey et a terminé avec 69 coups (-2 ) , assez pour conserver le leadership et prendre la médaille d’or Tokyo 2020 grâce à ses 267 coups cumulés (-17), juste un de mieux que celui du Japonais et de la Nouvelle-Zélande, 268 (-16).