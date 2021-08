Carlota Ciganda et Azahara Muñoz s’éloignent des médailles

Le numéro un mondial, l’Américain Nelly Korda, a pris les commandes du tournoi olympique de golf féminin jeudi avec une exhibition de jeu au deuxième tour sur le parcours est du Kasumigaseki Country Club, où Les Espagnols Carlos Ciganda et Azahara Muñoz ont dégonflé.

Nelly Korda a brodé le jeu et a livré une carte signée de 62 coups (9 sous la normale) qui lui permet de prendre la tête avec quatre succès de marge sur le trio formé par les Danoises Nanna Koertz Madsen et Emily Kristine Pedersen et l’Indienne Aditi Ashok, qui reste dans la course aux médailles.

La joueuse américaine de 23 ans, fille de l’ancien joueur de tennis tchèque Petr Korda (champion de l’Open d’Australie 1998) et qui cette année a remporté son premier « gros » en remportant le championnat de la PGA, il a commencé à exploser avec un birdie au 5e trou, qui a été suivi d’un aigle à 6 et de trois nouveaux birdies de 7 à 9. Cinq trous dans lesquels il a démontré son statut de numéro un.

Il s’est arrêté et a de nouveau enchaîné trois birdies entre les trous 12 et 14 et deux autres aux 16 et 17. Il n’a fait que brouiller son parcours écrasant avec un double bogey à 18 qui l’a empêché de terminer avec 60 ou même en dessous.

Avec ce 62 éblouissant, Nelly Korda cumule 129 impacts au total (13 sous le par) ce qui fait d’elle la candidate la plus forte pour le titre olympique et imiter ce que son compatriote Xander Schauffele a réalisé il y a quatre jours dans le tournoi masculin.

Quant au reste des favoris, le Sud-Coréen Ko Jin Young est à six coups, tandis que le tenant du titre, le Sud-Coréen également Park Imbee, est à dix derrière Nelly Korda.

Les femmes espagnoles ont perdu leurs options. Le Pamplona Carlota Ciganda a signé un 73 (+2) et le Malaga Azahara Muñoz a fait 76 (+5).

Ciganda a fait un aigle et quatre birdies, mais l’a gâché avec deux doubles bogeys et quatre bogeys dans une mauvaise journée qui la laisse sans options, comme Muñoz, qui le deuxième jour n’a pas eu une seule joie, a commis cinq bogeys et a fait ne pas profiter, aucune des options de birdie n’a été laissée.