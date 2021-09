Carlota Ciganda jouera les fourballs de la Solheim Cup avec Sophia Popov

Sophie Popov. (© Golffile | Tom Boland)

La stratégie de Catriona Matthieu pour le premier jour de la Coupe Solheim Elle repose sur deux aspects fondamentaux. Le premier est de mettre dans les premiers matches les joueurs qui ont montré un meilleur état de forme ces dernières semaines. L’autre mélange gallons et vétéran avec inexpérience.

La première pièce sur la table des quatuors ce samedi est Anna Nordqvist et Mathilde Castren. Sans aucun doute, les deux meilleurs d’Europe en ce moment. Puissance. Solidité. Cohérence. Audacieux. C’est le couple d’or. Dommage qu’ils devront aller chez les Nordiques pour éviter de jouer au moins trois matchs.

La deuxième paire est une valeur sûre. Salle de Géorgie et Céline boutier ils ont déjà démontré dans Gleneagles il y a deux ans de quoi ils sont capables. Ils ne ratent aucun coup et sont capables de faire des putts depuis la maison. Un cauchemar pour n’importe qui.

melissa reid et Léona Maguire ils représentent le grand pari de Matthew. Ici, l’Écossaise avait plus de doutes. Reid et Carlota, Carlota et Leona, Popov et Reid… Différentes possibilités ont été envisagées et finalement Reid et Maguire ont été choisis. C’est un couple avec beaucoup de caractère. S’ils réussissent, ils seront très difficiles à battre. La clé sera de voir comment deux longs jeux si différents s’adaptent. Mel est très fougueuse et Leona est plutôt petite.

Le dernier couple de la matinée des quatuors est la bombe. Oui, oui, une bombe à retardement. coque charley et Emilie Pedersen, deux golfeurs qui jouent sans peur et sans se retourner. Pedersen ne semble pas être à son apogée, mais n’importe qui peut monter dans le train de Hull lorsque l’Anglaise se branche. Tout peut venir de ce couple…

Et que se passera-t-il dans les fourballs? Bon, visiblement, on ne sait pas encore officiellement puisque les quatre couples de l’après-midi seront annoncés après les quatuors. Bien sûr, d’après ce que vous avez pu savoir Avoir du golf, les douze joueurs vont jouer le premier jour, et plus précisément cela signifie que Carlota jouera les quatre balles avec Sophie Popov et Nanna Madsen avec Madelene s’affaisse. Bon match pour les Espagnols. Ils se connaissent car ils vivent et s’entraînent tous les deux en Arizona. De plus, ils ont tous les deux beaucoup de passion dans leur golf. À moins que des choses étranges ne se produisent dans le tour de quatuor, il est normal que Nordqvist et Castren répètent l’après-midi, ainsi que Hall et Boutier, mais cela dépendra des résultats.

La méthode DeChambeau pour attaquer le terrain autrement

Le parcours est spectaculaire et doux, mais a priori ce ne sera pas un Solheim avec de nombreux birdies. Le rough est dense, surtout autour du green, les greens sont petits et rapides et de loin ce n’est pas mal du tout. Comme joué par derrière, le Inverness de Tolède ça va être une noix de coco. Certains joueurs comme Carlota Ciganda, par exemple, ont essayé dans les tours d’entraînement la possibilité de jouer DeChambeau, frapper le drive vers une autre rue en plusieurs trous, car les fairways sont étroits, avec des bunkers des deux côtés et il y a des moments où frapper le drive n’en vaut pas la peine en raison du risque que cela comporte. Soyez prudent avec cela car vous pouvez voir des stratégies curieuses, notamment avec Carlota ou Lexi Thompson, à condition, bien sûr, que cela ne se passe pas comme avec DeChambeau dans LES JOUEURS et que les arbitres placent un hors limites artificiel pour empêcher que cela se fasse. . Ce sera intéressant.

