Carlota Ciganda jouera l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne

21/10/2021 à 16h48 CEST

Carlota Ciganda, Fátima Fernández Cano, Luna Sobrón et Beatriz Recari forment un poker féminin spectaculaire au sein de l’équipe qui jouera l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, tournoi final de la Race to Costa del Sol qui Il se jouera du 25 au 28 novembre au Los Naranjos Golf Club pour culminer la saison du Ladies European Tour.

Les quatre golfeurs espagnols sont en tête du casting national de ce grand tournoi pour le titre duquel s’affronteront 72 joueurs au total, les 64 meilleurs du classement. et huit invités par l’organisation.

Carlota Ciganda, qui malgré sa jeunesse a déjà terminé une décennie de combat dans le domaine professionnel, arrive sur la tournée de Marbella après avoir remporté sa troisième Solheim Cup (sur les cinq qu’il a joué) défendant les couleurs de l’équipe européenne et voulant ajouter un autre titre du Ladies European Tour aux quatre qui figurent déjà à son palmarès

Le meilleur espagnol

Carlota Ciganda est l’Espagnole avec le meilleur bilan de l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, après l’avoir joué sept fois et dans chacun d’eux, il a terminé dans les dix premiers.

En 2014, au Golf Costa Adeje, et en 2017, au Real Club de Golf Guadalmina, il a terminé deuxième, atteignant ainsi le Los Naranjos Golf Club, un merveilleux ambassadeur de la Costa del Sol andalouse, avec l’intention de monter une marche de plus sur le podium.

« J’ai eu la chance d’être champion d’Espagne dans toutes les catégories et remporter le titre à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne serait un merveilleux aboutissement. J’ai de très bons souvenirs des tournois que j’ai joués sur la Costa del Sol et en Andalousie, et en fait en 2017, j’ai été finaliste à l’Open de Guadalmina, j’ai donc hâte d’affronter mes coéquipiers au Los Naranjos Golf Club. & rdquor;, a déclaré Carlota Ciganda.