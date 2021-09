Carlota Ciganda place le leader de la Cambia Portland Classic de la LPGA

in

Carlota Ciganda. (© Golffile | Tom Boland)

Carlota Ciganda (-4) partage le leadership de Changer Portland Classique, tournoi de Tournée de la LPGA qui est joué cette année pour la première fois sur la tournée Le club de golf de l’Oregon de Linn de l’Ouest, au Oregon. Le golfeur navarrais a livré une carte de 68 coups et a été placé en première position à côté de l’écossais Gemma Dryburg et le thaï Pajaree Anannarukarn. Très bon départ de Carlota qui maintient la dynamique positive et vainqueur du Coupe Solheim.

L’Oregon Golf Club fait ses débuts au calendrier de la LPGA et s’est avéré être un parcours difficile et exigeant, des conditions dans lesquelles Carlota est généralement très à l’aise. “C’est un bon terrain avec beaucoup de mouvement de haut en bas”, a déclaré le joueur de Ulzama à Avoir du golf peu de temps après la remise de votre carte.

La nouveauté de cette semaine est dans votre sac. Il n’est plus avec elle sur son épaule Javier Urquizu, qui s’est terminé en Solheim Cup. Pour l’instant, son remplaçant est James Longman, son petit ami et caddy régulier sur la LPGA. Ces derniers mois, il a travaillé avec Caroline Masson. C’est la deuxième fois que Carlota et James affrontent un tournoi en tête-à-tête. En principe, son idée est de continuer ainsi, au moins jusqu’à la fin de l’année. Le départ en Oregon a été très prometteur.

Comment n’est-il pas entré ? 😯 @carlotagolf avec belle approche au 7e, menant à un birdie facile. Elle a maintenant la tête solo au @PortlandClassic à 4 sous ! pic.twitter.com/n6wKDvUDjp – LPGA (@LPGA) 16 septembre 2021

Une fois de plus, la carte de Carlota s’est caractérisée par un très haut niveau de réussite. Il a obtenu pas moins de sept oiselets, entachés seulement de deux erreurs, un bogey et un double bogey. Son jeu était solide du tee au green et pendant une autre semaine, il a été brillant sur les greens.

Quant au reste des Espagnols, Azahara Munoz (+1) est à l’intérieur du cut provisoire après un tour dans lequel il a réalisé trois birdies et quatre bogeys. La meilleure nouvelle à propos de la Malaga est que sa performance depuis le départ s’est considérablement améliorée par rapport aux semaines précédentes. Il chassait onze des quatorze rues. Alors que, Lune de Sobrón (+4) et Nuria Iturrioz (+5) sont hors de la coupe, provisoirement fixés à +3.

Comme on dit, le sentier de l’Oregon est très exigeant. La meilleure démonstration est de voir des résultats aussi élevés que ceux de Ariya jutanugarn (+9), Christina Kim (+7), Moriya Jutanugarn (+4) ou Patty tavatanakit (+4). En revanche, on constate que le golf nord-américain n’a pas encore digéré la défaite de Solheim. Il est surprenant que le premier Américain au classement après la première journée soit à la 15e place.

