Carlota Ciganda rejoint l’équipe de la Solheim Cup

Carlota Ciganda fera partie de l’équipe qui défendra le pavillon européen dans l’édition du Coupe Solheim qui se jouera du 3 au 5 septembre au Inverness Golf Club de Toledo, Ohio, après avoir été classé sur ses propres mérites grâce à la position qu’il occupe dans le classement mondial.

Le Navarrais deviendra le premier golfeur espagnol à disputer cinq éditions de cette compétition qui affronte, à l’image et à la ressemblance de la Ryder Cup masculine, tous les deux ans les équipes féminines d’Europe et des États-Unis. L’Europe défend le titre remporté il y a deux ans en Ecosse dans une finale vibrante et passionnante qui a été condamnée par la formation européenne lors du dernier putt du dernier trou du dernier match du vétéran norvégien (repêchage pour l’occasion par le capitaine) Suzann Pettersen.

Ciganda a déjà été décisif lors de ses débuts en 2013 au Colorado Golf Club, où il a remporté les trois matchs auxquels il a joué dans une performance stellaire qui a permis à l’Europe de remporter sa première victoire sur le sol américain, battant le record de la plus grande marge réalisée dans le Coupe Solheim (18-10). Cette compétition était également historique pour le golf espagnol, puisque pour la première fois il y avait trois femmes espagnoles dans l’équipe (Carlota Ciganda, Azahara Munoz et Beatriz Recari) qui a remporté sept des dix points qu’ils ont joués.

Depuis, la Pampelune n’a raté aucune édition et des sept Espagnoles qui ont disputé la Solheim Cup (Raquel Carriedo, Paula Martí, Ana Belén Sánchez, Tania Elósegui, Azahara Muñoz, Beatriz Recari et Carlota Ciganda elle-même) est celle qui cumule le plus de points (8).

Ils rejoignent Carlota Ciganda la Danoise Emily Kristine Pedersen, vainqueur de la première édition de la Race to Costa del Sol et de l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne dans un doublé historique réalisé l’an dernier au Real Club de Golf Guadalmina, qui a terminé premier sur la liste des points du LET pour la Solheim Cup , et les anglais Salle de Géorgie, vainqueur de l’Open féminin 2018, deuxième de ce classement.

A travers le classement Rolex, le classement mondial féminin, la Suédoise entre dans l’équipe Anna Nordqvist, récente gagnante de l’AIG British Women’s Open à Carnoustie; l’Allemand Sophie Popov, champion de ce même tournoi l’an dernier et qui fera ses débuts en Solheim Cup dans l’Ohio accompagné de Carlos López, caddy espagnol ; et l’anglais coque charley, qui jouera également son cinquième Solheim cette année.

Catriona Matthieu, la capitaine européenne, a complété l’équipe avec un mélange équilibré de jeunes et d’ancienneté dans ses six choix personnels. D’un côté, les Irlandais feront leurs débuts en Solheim Cup Léona Maguire, le finlandais Mathilde Castren et le danois Nanna Koerstz Madsen, tous brillants cette saison. Ils seront rejoints par les Anglais mel reid, qui ajoutera sa quatrième participation au concours entre l’Europe et les Etats-Unis, le Français Céline boutier, qui a ébloui avec ses quatre victoires en 2019, et la Suédoise Madelene sangström, fait ses débuts en 2017.