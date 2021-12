Carlsen, à un point de conserver sa couronne

12/08/2021 à 16:03 CET

norvégien Magnus Carlsen est arrivé à un point de conserver son titre mondial d’échecs après avoir fait match nul avec le challenger russe Ian Nepomniachtchi au dixième match de la rencontre qu’ils se disputent dans le cadre de l’Exposition Universelle de Dubaï.

Le champion, qui a joué ce mercredi avec les blancs, domine désormais le score de 6,5 à 3,5 points et n’a besoin que d’une victoire ou de deux nuls dans les quatre matchs restants pour remporter son cinquième « match » avec le titre en jeu.

La réunion avait connu un véritable décrochage mardi avec la bourde de Nepomniachtchi ce qui lui a coûté le neuvième match et – très probablement – le « match ». La longue histoire de naufrage après une première défaite a une nouvelle fois marqué la carrière professionnelle du Russe, victime de la pression qui s’empare de chaque candidat au titre. À Garry Kasparov, numéro un pendant 20 ans, il lui a coûté 32 tentatives avant de décrocher une victoire en Coupe du monde.

Avec un score retentissant de 6-3 pour le champion à cinq matchs de la fin, les options de Népo ils ont été réduits à 0,1%, selon le portail statistique Chess in Numbers. Le seul intérêt du clash était donc de voir si le candidat, n’ayant plus grand-chose à perdre, serait capable de déchaîner en lui le génie du jeu agressif et de présenter une bataille acharnée au dixième.

La coupe en chignon et le nouveau look vous Népo présenté dans le neuvième n’a eu aucun effet. L’échec d’un débutant avait ruiné la position saine et même favorable qu’il s’était construite sur l’échiquier lors des 26 coups précédents. Carlsen Il a avoué être, à ce moment-là, sous forte pression tant au chrono qu’au tableau et que rien ne permettait de soupçonner un fiasco similaire de la part de son rival.

Cependant, à la grande déception des supporters, qui attendaient aujourd’hui une approche agressive de la part du candidat, le dixième match est revenu à la défense solide et tablique. Petrov, avec laquelle Népo Il cherchait peut-être à contenir l’hémorragie plutôt que de réduire son désavantage au tableau d’affichage.

Les deux joueurs se sont mis d’accord pour échanger du matériel chaque fois que l’occasion se présentait jusqu’à atteindre une finale de tour, cavalier et quatre pions symétriques par camp, match nul à moins qu’il n’y ait un échec aussi énorme que les deux derniers commis par les Russes.

Cela ne s’est pas produit. Sans la moindre émotion, le jeu s’est poursuivi jusqu’au premier contrôle horaire (deux heures par camp pour les 40 premiers jeux), puisque le règlement interdit de s’entendre sur un match nul avant ce point, mais l’armistice a été signé immédiatement après.

Ce jeudi les joueurs prennent l’avant-dernier repos et vendredi Nepomniachtchi aura l’initiative des pièces blanches. S’il perd, le match se sera terminé sans épuiser les 14 matchs sur lesquels il est convenu.

Avec un score favorable de 4 victoires, 1 défaite et 8 nuls contre Magnus Au début du match de Dubaï, Nepo était désormais « face à face » à égalité avec 4 victoires.