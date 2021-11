Carlsen commence la défense de sa couronne avec un match nul tendu contre Nepo

26/11/2021 à 18:48 CET

Le Norvégien Magnus Carlsen a commencé la défense de son titre mondial d’échecs à Dubaï avec des tables tendues en 45 mouvements contre le Russe Ian Nepomniachtchi qui a laissé ses épées levées au terme d’une rude bataille dans laquelle, par moments, le champion, qu’il a joué noir , il semblait avoir la meilleure partie.

Le premier des 14 matchs au rythme classique proposés par le programme de la Coupe du monde n’a pas déçu les fans. Le match nul avait permis à Nepo de mener les pièces blanches lors du premier match et le Russe s’en est tenu à son ouverture espagnole, ouverture avec un pion du roi à vocation offensive déclarée.

Carlsen surprend avec un sacrifice de pion, déjà au 8ème coup, qui lui donne, en échange de l’infant, un jeu de pièces actif et deux fous dangereux contrôlant de grandes diagonales.

Les noirs ont également réussi à perturber la structure de pions des blancs et Nepo a été contraint d’adopter un jeu défensif passif. Lorsque le champion a récupéré le pion en milieu de partie, les deux prétendants ont signé les tables par répétition de jeux avec une parfaite égalité de matériel et de position sur l’échiquier.

Ce samedi, le deuxième match sera joué, avec Carlsen aux commandes de White.

Le Norvégien expose pour la quatrième fois le titre mondial qu’il a remporté en 2013 en détrônant l’Indien Viswanathan Anand. Puis il l’a défendu avec succès contre Anand lui-même (2014), le Russe Sergey Karjakin (2016) et l’Américain Fabiano Caruana (2018).

Nepomniachtchi, qui a gagné le droit de défier Carlsen en remportant le Tournoi des Candidats cette année à Ekaterinbourg (Russie), a un bilan favorable dans ses parties d’échecs classiques contre le Norvégien : 4 victoires, 1 défaite et 8 nuls.

En plus du titre mondial, une bourse de 2 millions de dollars est en jeu dans cette réunion, dont le gagnant obtiendra 60 pour cent. Si le match est à égalité à la fin des 14 matchs et nécessite un bris d’égalité, le vainqueur recevra 55% et le challenger les 45% restants. Si l’un des deux concurrents atteint 7,5 points, le combat est terminé.

Le contrôle du temps est de 120 minutes pour les 40 premiers coups, 60 minutes supplémentaires pour les 20 suivants et enfin 15 minutes pour le reste du jeu avec un incrément de 30 secondes par coup à partir de 61.