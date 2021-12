Carlsen conserve sa couronne après un nouveau cadeau de Nepo

10/12/2021 à 19:13 CET

Une nouvelle erreur de l’aspirant russe Ian Nepomniachtchi a offert la victoire lors du onzième match au Norvégien Magnus Carlsen, qui a conservé sa couronne de champion du monde d’échecs pour la quatrième fois, avec un score de 7,5 à 3,5 points qui met fin prématurément à la rencontre. à Dubaï sans épuiser les 14 matchs auxquels il était convenu.

Carlsen, qui a arraché le titre mondial à l’Indien Viswanathan Anand en 2013, l’a maintenant défendu avec succès à quatre reprises.: contre Anand lui-même en 2014, contre le Russe Sergey Karjakin en 2016, contre l’Américain Fabiano Caruana en 2018 et désormais contre Nepo, l’adversaire le plus faible des quatre que le champion ait affronté avec le titre en jeu.

En plus de lui offrir une dotation de 1,2 million d’euros (60 % de la dotation totale de la rencontre), sa victoire écrasante sur le Russe prolongera le règne de Carlsen jusqu’en 2023 au moins, date à laquelle il devra affronter le vainqueur du Tournoi. des Candidats pour mars prochain.

Avec un score défavorable de 6,5 à 3,5 après 10 matchs, Nepo avait besoin aujourd’hui, au moins, d’échapper à une nouvelle défaite lors du onzième match pour éviter que la Coupe du monde ne se termine prématurément. sans avoir à épuiser les quatorze prévus. C’était aussi l’occasion de s’accrocher, avec des blancs, à la dernière lueur d’espoir. Le défi était gigantesque : remporter trois des quatre matchs qui restaient au programme pour forcer un bris d’égalité.

L’attente était maximale de voir quelle recette l’équipe russe avait préparée lors de la journée de repos de jeudi. L’ouverture espagnole n’a produit aucun résultat pour le requérant, et l’ouverture anglaise qu’il a tentée lors du neuvième match, au cours de laquelle un échec retentissant lui a coûté la partie, n’a eu aucun effet.

Nepo n’a pas donné son bras pour se tordre lors de son premier mouvement. Il a ouvert avec un pion du roi, mais au lieu d’Hispaniola, il a maintenant choisi l’ouverture italienne, une option tranquille avec des perspectives que le jeu pourrait prendre vie au milieu du match.

Pour 22 mouvements, il n’y avait rien de nouveau. L’égalité de position a persisté, mais une fois de plus, dans un panorama calme, sans risques pour les deux côtés, la catastrophe s’est produite : le Russe a joué 23.g3, permettant à Carlsen de désarmer le roi blanc avec un simple lancer de qualité (tour par pièce mineure) cela a cédé la place à une attaque irrésistible avec la reine et la tour entrant avec des effets mortels sur l’aile royale blanche non gardée.

« Pour tous ceux qui ont des yeux, c’est un véritable désastre (pour Nepo) », a commenté le grand maître néerlandais Anish Giri. « Je ne vois aucune défense », a observé Viswanathan Anand.

Il s’agit de la troisième bévue de Nepomniachti depuis qu’il a succombé lors du sixième match marathon, le plus long de l’histoire de la Coupe du monde (près de huit heures et 136 coups), qui a alimenté sa légende noire de joueur fragile qui s’effondre après une défaite.

L’issue du onzième n’a pas été immédiate. Carlsen a baissé sa garde et n’a pas touché les meilleurs jeux, mais sa légère imprécision n’a fait que prolonger l’agonie de Nepo, qui a été débattu dans une finale de tour avec un pion de moins -et passé- en espérant qu’une erreur du champion lui pardonnerait le vie.

Carlsen lui a épargné une défaite immédiate mais n’a eu aucune pitié pour son adversaire, lui infligeant une mort lente. Nepo a abandonné au 49ème coup.

Le Norvégien, qui a préparé cette Coupe du monde à Sancti Petri (Espagne), peut désormais se détendre et arrivent encore frais au Championnat du monde rapide et éclair qui se tiendra à Varsovie la dernière semaine de cette année, après la démission du Kazakhstan en raison d’une pandémie.