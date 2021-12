Carlsen pointe vers Nepo avec une nouvelle victoire

12/05/2021 à 18:33 CET

.

Le Norvégien Magnus Carlsen, champion du monde d’échecs, a quitté la réunion de Dubaï pratiquement condamné face à l’espoir russe Ian Nepomniachtchi en lui infligeant une nouvelle défaite lors du huitième match qui ouvre un écart presque décisif au score, désormais 5-3 en faveur du tenant du titre.

La défaite de vendredi lors du sixième match historique de la Coupe du monde, le plus long de tous les temps dans un duel avec le titre mondial en jeu (136 coups et près de huit heures de jeu) a eu des effets dévastateurs sur le moral de Nepo, qui contrairement à ce combat acharné, cette fois, il était pratiquement perdu dans l’ouverture.

Après la mi-parcours du match (le meilleur des 14 matchs) avec un point d’avantage pour le champion, le candidat a fait face ce dimanche à une situation très difficile : rejouer avec les Noirs après le désastre du septième avec les mêmes pièces d’échecs.

Une nouvelle victoire pour Carlsen laisserait le match pratiquement condamné, d’où Nepo assumait une énorme responsabilité dans ce match de dimanche avant la troisième pause, et la charge était trop lourde pour lui car son niveau de jeu était bien inférieur à ce qu’il affichait dans le premier la moitié du « match ».

Le premier mouvement du match a été exécuté, en coup d’envoi, par l’Espagnol Michel Salgado, directeur d’une académie de football aux Emirats et ancien joueur du Real Madrid, l’équipe préférée des Norvégiens, qui a ouvert avec un pion du roi.

Le Russe a répondu avec la variante symétrique de la défense Petrov qui offrait sur le plateau une curieuse position exactement la même des deux côtés du plateau après 8 mouvements.

Carlsen a opté pour une ligne calme, sans prendre trop de risques et peu utilisée dans une pratique magistrale. Les quatre cavaliers ont disparu de l’échiquier et les deux camps se sont retrouvés avec une reine, deux tours, la paire de fous et sept pions, avant le dixième coup.

L’apparente égalité que reflétait la symétrie exacte cachait un avantage blanc, corroboré par le 17 minutes que le Russe a pris avant de jouer 9 … h5, une nouveauté et précisément la réponse recommandée par le module Stockfish.

Maintenant c’était Carlsen qui s’est plongé dans une longue méditation (41 minutes) avant de mettre en échec le roi noir avec 10-Qe1+. Le Norvégien avait presque tout prévu pendant cette période. Il s’est assuré une longue initiative en condamnant son rival à un jeu passif et faisait progressivement pression sur les faiblesses des Noirs dans une situation qui lui plaisait.

Après seulement 15 coups, il semblait clair que la victoire n’était qu’à la portée des Blancs, qui contrôlaient la file E avec reine et tour.. Avant le mouvement 25, le combat était vu pour condamnation. Carlsen a remporté un pion et, dans une structure de jeu très favorable, a simplifié la position pour assurer une nouvelle victoire, bien que le Russe ait prolongé son agonie jusqu’au coup 46.

Dans une finale féminine à deux pions, l’enchère a été très facile pour une joueuse considérée parmi les trois meilleures de l’histoire et peut-être numéro un en fin de partie.

Avec six matchs à jouer, Carlsen a encore besoin de 2,5 points de plus pour conserver sa couronne, mais personne ne doute de sa victoire finale contre un Nepo qui a la réputation de couler après ses défaites.

Ce lundi est un jour de repos à la Coupe du monde, et mardi, au neuvième, Nepomniachtchi aura l’initiative des pièces blanches et l’urgente nécessité de remporter une victoire pour revenir dans la compétition.