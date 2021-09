Carlson frappe deux fois, Mikolas remporte sa première victoire en deux ans

Dylan Carlson a marqué deux fois, dont un grand chelem, pour aider Miles Mikolas à gagner pour la première fois en deux ans alors que les Cardinals de Saint-Louis battaient les Padres de San Diego 8-2 vendredi soir.

Il s’agissait de la sixième victoire consécutive des Cardinals et a étendu leur avance pour la deuxième place de wild card à 1 1/2 matchs contre San Diego. Les Reds de Cincinnati ont battu les Dodgers de Los Angeles 3-1 et restent à un match de St. Louis.

Mikolas a plaisanté avec les journalistes après le match en disant qu’il n’avait pas gagné depuis un moment.

« Est-ce que ça fait si longtemps ? » demanda Mikolas. ” Je ne mets jamais vraiment la tête trop loin dans le passé. Je sors en essayant de gagner chaque match. J’ai eu quelques victoires dans les ligues mineures (et) c’était bien. Ça fait du bien. D’abord Je n’ai pas participé comme deux ans, maintenant j’obtiens enfin une victoire après deux ans, alors qui sait ce que je vais faire ensuite.”

Carlson n’était pas seulement heureux de pouvoir contribuer, mais il a reconnu l’importance de battre les Padres qui les poursuivent.

“Je veux dire que le simple fait de réussir pour l’équipe est quelque chose dont je suis vraiment fier”, a déclaré Carlson. “Oui, c’est énorme. De toute évidence, nous nous concentrons uniquement sur notre série ici, en faisant tout notre possible pour la gagner. C’est une très bonne équipe là-bas.”

Mikolas (1-2) a lancé 5 2/3 de blanchissage, accordant trois coups sûrs, deux marches et trois retraits sur des prises. Il a gagné pour la dernière fois le 12 septembre 2019. Mikolas a raté toute la saison dernière avec une blessure à l’épaule droite, et il a raté une partie considérable de cette saison avec une contraction de l’avant-bras droit.

Les Cardinals ont sauté sur le partant d’urgence des Padres Vince Velasquez dans la première manche. Velasquez a signé avec San Diego mercredi après que les Padres aient placé Blake Snell sur la liste des blessés avec une souche à l’aine de l’abducteur gauche.

“Je n’ai pas commencé dans environ une semaine et demie, je pense que j’ai fait un assez bon travail pour remplir la zone de frappe”, a déclaré Velasquez. “Quelques ratés ici et là m’ont un peu blessé, mais j’ai définitivement fait les ajustements une fois que je me suis installé.”

Tommy Edman a commencé avec un doublé et a marqué sur le simple de Paul Goldschmidt. O’Neill a ensuite touché l’enclos des Padres, donnant aux Cardinals une avance de 3-0.

« Vous savez que chaque fois que vous jouez au jeu, vous voulez marquer ces premiers points et monter sur le tableau », a déclaré O’Neill. “Chaque fois que vous commencez 3-0, c’est un bon signe.”

Carlson a porté la marque à 4-0 avec un circuit en solo au quatrième, puis a frappé son deuxième grand chelem en carrière au huitième contre le releveur Ross Detwiler. Carlson est la première recrue des Cardinals à remporter plusieurs tournois du Grand Chelem en une saison.

Velasquez (3-7) a lancé quatre manches, accordant quatre points sur quatre coups sûrs et en retirant quatre sur des prises.

Les Padres ont marqué deux fois en septième. Après que les Padres aient chargé les buts avec un retrait, Tommy Pham a marqué sur la mouche sacrificielle du frappeur pinceur Jake Cronenworth et Eric Hosmer est rentré à la maison sur le single RBI de Jurickson Profar.

San Diego a vu sa séquence de deux victoires consécutives interrompue.

Le manager de San Diego, Jayce Tingler, a donné du crédit à Mikolas mais pensait toujours que les Padres avaient de bonnes chances.

“Je pensais que Miles était assez bon au début”, a déclaré Tingler. “Je pensais que nous avions de gros frappeurs. Nous n’en avions tout simplement pas assez… mais il y avait quand même des points positifs sur lesquels s’appuyer.”

BIENVENUE TOMMY

Pham est revenu au Busch Stadium pour la première fois le 29 juillet 2018. Pham a joué trois saisons et demie avec les Cardinals avant d’être échangé à Tampa Bay.

BESOIN D’UN POUR 100

Cardinals 3B Nolan Arenado reste un point produit de moins de 100 pour la saison. Le prochain point produit d’Arenado lui donne six saisons de plus de 30 circuits et de plus de 100 points produits.

LA MAISON FONCTIONNE ABONDAMMENT

Les Cardinals ont maintenant frappé un circuit en neuf matchs consécutifs, égalant leur sommet de la saison. Ils ont également marqué neuf matchs consécutifs du 25 août au 3 septembre.

SALLE DES FORMATEURS

Cardinaux: RHP Dakota Hudson (coude droit) a fait sa dernière apparition en cure de désintoxication ce soir avec Triple-A Memphis. Les Cardinals décideront de le rappeler pour les deux dernières semaines de la saison.

DÉPLACEMENTS DE LISTE

Padres: RHP Shaun Anderson a été choisi pour Triple-A El Paso et LHP Nick Ramirez a été désigné pour affectation.

SUIVANT

Yu Darvish (8-10, 4,32 ERA) lance pour San Diego et Adam Wainwright (16-7 2,88 ERA) lance pour St. Louis alors que les Padres et les Cardinals disputent le deuxième match de leur série de trois matchs samedi. Darvish n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers départs depuis le 27 juin. Wainwright a une fiche de 6-0 avec une MPM de 1,71 en carrière contre San Diego au Busch Stadium.