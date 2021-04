Carlson, Lindell, Chauvin et autres nationalistes blancs blanchis – Droite américaine ⋆ .

Difficile de croire qu’il y a à peine un an, le président des États-Unis se tenait au milieu de l’épave de sa mauvaise gestion catastrophique en cas de pandémie, les cadavres s’accumulant d’heure en heure, et nous disait que tout irait bien si nous injections tous un peu d’eau de Javel dans notre corps. 74 millions de personnes ont voté pour maintenir ce gars au pouvoir. Dors bien.

(Vous pensez que celui-ci est apparu en premier sur mon site de blog: showercapblog.com/…)

Il n’y a rien de plus fascinant (ou surprenant) à découvrir qu’une ligne trop vile pour même le GOP post-Trump à traverser. C’est une bête rare, comme l’ont démontré ces dernières années, mais je suppose que le Caucus Fuck It We Are Just Nazis Now proposé par Paul «le Mengele des dentistes» Gosar et Marjorie Taylor Guam était un pont d’ivoire trop loin, en quelque sorte. Ken freakin ‘Buck, après tout ce qu’il a silencieusement permis et même soutenu vocalement, a dit NON QUE LA MERDE EST TROP RACISTE, et comme, ok, merci, mais ne voulez-vous pas simplement donner à Ken un marqueur rouge vif et lui demander de dessiner avec précision où il imagine cette ligne? C’est un gerrymander, juste là; NC-12 n’est pas de la merde.

Combien d’argent y a-t-il dans le jeu de la haine tribale commercialisé par les oreillers, de toute façon? Ne vous méprenez pas, l’effondrement en cours de Mike Lindell est la meilleure émission à la télévision (volée aux Golden Globes, si vous me demandez) mais entre le financement de White Power Hour de Tucker Carlson et sa propre risée d’un réseau de médias sociaux, ( Veuillez vous abstenir de prendre en vain le nom de mon dieu suprémaciste blanc dérangé pendant que vous incitez à la violence en répandant de la désinformation fasciste, pleez) il ne peut pas rester beaucoup d’argent dans le vieux MyMattress. Merde, peut-être qu’il essaie de brûler toute sa fortune, donc il ne reste plus rien à prendre pour les sociétés de machines à voter.

COVID-19 putain de près de sortir Ted «Pandemic Denier parce que bien sûr qu’il est» pipi flasque et poussiéreux de Nugent de ses mains froides et mortes, c’était quelque chose. Hé, baise ce mec. Passer à autre chose:

Vous pouvez en dire long sur un parti politique par les problèmes qu’il identifie comme méritant d’être résolus. Prenez nous, par exemple, les démocrates de l’ère Biden: non seulement nous maîtrisons enfin la putain de pandémie, mais nous luttons pour réduire les inégalités raciales et économiques, en modernisant les infrastructures et en créant des emplois, en nous attaquant au changement climatique et à la violence armée. épidémie et oh ouais, travaillant pour accorder une représentation du Congrès attendue depuis longtemps aux contribuables américains à Washington, DC

Pendant ce temps, dans les fosses d’ébullition des eaux usées brutes de l’autre côté de l’allée, les priorités sont un peu différentes. Les républicains regardent la nation où ils ont échoué de manière si désastreuse et se disent: «Vous savez qui obtient un accord brut? Les gens qui conduisent des automobiles dans des foules de manifestants pacifiques, voilà qui! » Et donc, de l’Oklahoma à Ron «Le fascisme est sûr que c’est amusant quand vous êtes en charge» DeSantis en Floride, les écrous à oreilles au niveau des États adoptent des lois accordant l’immunité aux personnes qui courent SUR LES ÊTRES HUMAINS AVEC LEUR FUCKING CAR, au milieu de la répression plus large du premier amendement droits. Pour ceux qui tiennent le score à la maison, l’homicide à la voiture devrait être légal; Les Noirs ne devraient pas voter.

Entre cette merde et les lois qui tiennent bon, remarquez comment les conservateurs continuent de creuser ces situations spéciales où les personnes (riches, blanches) sont légalement autorisées à commettre des meurtres? Pas étonnant qu’ils soient fous du verdict Chauvin.

En parlant de… donc, le jury du procès Derek Chauvin est rapidement arrivé au seul verdict possible lorsque vous avez un ENREGISTREMENT VIDÉO de l’accusé faisant exactement ce dont il est accusé. Je veux dire, et évidemment tu n’as pas besoin de moi pour te dire ça, cette vidéo est absolument indéniable. Le monde entier l’a vu. C’est un enregistrement d’un homme profondément perturbé écrasant délibérément la vie d’un être humain et se délectant de son pouvoir de le faire.

Nous sommes tellement au-delà de tout doute raisonnable ici que le doute raisonnable semble être une phase gothique maladroite où vous avez peint vos ongles en noir et fait semblant d’aimer Sisters of Mercy. Derek Chauvin est précisément le genre de personne contre laquelle la société doit être protégée. Et il n’y a pas de moyen sensé de rationaliser son comportement.

Mais chanceux, nous partageons notre pays avec le culte le plus grand, le plus stupide, le plus fou et le plus merdique de l’histoire de l’humanité, donc non seulement nous avons rapidement rencontré cette rationalisation insensée, mais nous avons pu la voir se propager comme une traînée de poudre à travers l’écosystème de désinformation de droite. jusqu’à ce qu’il soit adopté comme évangile par tous les drones consciencieux qui ne demandent même plus une cuillerée de sucre avant d’avaler leur lot quotidien d’excréments de vache.

Aussi proche que je puisse le comprendre, et supporte-moi parce que c’est vraiment idiot, l’idée est que Chauvin n’a été condamné que parce que le jury avait peur que s’il le laissait partir, Maxine Waters libérerait ses légions d’antifa / BLM MegaNinjaCyberCommandos pour essuyer la blancheur de la surface de la terre pour toujours, en laissant derrière lui un livre d’Anne Geddes pour en témoigner.

C’est compris? Pas «une preuve indiscutable, voire inéluctable que tout le monde a vue de ses propres yeux», mais «la peur de Maxine Waters».

Vous voyez, Waters a suggéré que les manifestants devraient être «plus conflictuels» si le système s’avérait être d’accord avec des agents de l’État assassinant de sang-froid des minorités en plein jour. Et les gens qui ont passé ces dernières années à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour soutenir et permettre à un animateur de jeu de folie qui se croyait un führer alors qu’il incitait à de multiples actes de terrorisme suprémaciste blanc ont décidé que ce serait amusant et rentable. prétendre que tante Maxine appelait à la violence.

Ridicule, non? Sûr. Mais rappelez-vous, nous avons déjà affaire à des gens qui pensent que condamner Chauvin, alias The Murderer in That Murder Video, était une erreur judiciaire. Nous parlons de la base républicaine Brainwash Me Harder Daddy Trumpist, qui n’a pas encore rencontré un mensonge trop gros pour être aveuglément accepté.

Y a-t-il un meilleur méchant pour ces perdants que Maxine Waters, une femme noire sérieusement puissante et férocement intelligente qui n’a pas peur de mettre à leur place des garçons blancs médiocres comme Gym Jordan *? Vous pouvez les voir un peu guérir chaque fois qu’elle revient dans la haine de deux minutes, n’est-ce pas?

De la façon dont les musiciens pop n’ont pas l’impression d’avoir vraiment réussi jusqu’à ce qu’ils aient remporté une parodie de «Weird Al» Yankovic, aucun mensonge n’est vraiment grand jusqu’à ce que Tucker Carlson le vomisse de sa plate-forme méprisable. Sans surprise, Fish Stix Hitler est partout dans celui-ci, parce que, et pardonnez-moi de passer directement au sous-texte, il parle à, et pour, un public qui comprend exactement ce que Chauvin a fait… et l’aime. Veut en voir plus. C’est de cela qu’il s’agit, vous voyez, l’émission de «nouvelles» câblée la plus regardée en Amérique: normaliser la violence comme un outil pour préserver la suprématie blanche **.

Aussi absurde que cela puisse paraître, qu’il ne soit jamais dit que ces salauds ne s’engagent pas du tout. Les mêmes asshats qui ont ébranlé la foule du lynchage du 6 janvier et voté pour céder à ses demandes ont en fait eu le culot de tenter de censurer Maxine Waters à la Chambre, sur la base de cette merde fragile. C’est ce qu’est la politique républicaine aujourd’hui: un théâtre de propagande ringard et nihiliste conçu pour garder les blancs stupides perpétuellement mal informés et enragés. Quelles pitreries fascistes loufoques le caucus sauvage de Kevin McCarthy proposera-t-il ensuite? Connectez-vous pour voir si la démocratie américaine survit!

En parlant du grand débat de notre temps (Suprématie blanche institutionnelle ou Nah?), La bataille sur les droits de vote s’est répandue dans une audience du Comité judiciaire du Sénat, opposant Foghorn Dipshit, excusez-moi, «le sénateur John Kennedy» contre Stacey Abrams, DEVINEZ QUI A GAGNÉ? Ces dolts passent tellement de temps à l’intérieur de leur bulle médiatique qu’ils ne peuvent même plus comprendre à quoi ressemble réellement le vrai mot, ici en dehors du colon de Rupert Murdoch.

Le préservatif Rick Scott a commencé à faire de petits bruits sourds sur le refus d’augmenter le plafond de la dette sans réduire les dépenses d’un dollar pour un dollar, car des oligarques malveillants et fraudeurs de Medicare prennent en otage l’économie mondiale , notre démocratie saine et fonctionnelle.

Le Sénat a adopté un projet de loi visant à lutter contre la récente flambée des crimes haineux anti-AAPI, 94-1. Le seul dissident était, bien sûr, Josh «Un jour, mon Reich viendra» Hawley, qui fait maintenant face à une attente angoissante et longue de plusieurs années pour le moment où il pourra utiliser ce vote pour appeler l’un de ses collègues «traître à la race» d’une présidentielle. étape du débat.

Ron Johnson s’oppose à la «grande poussée» pour faire vacciner tout le monde, trouvant «très suspect» que les gens essaient de mettre fin à la putain de pandémie, parce que les 13 derniers mois ont été si délicieux, voyez-vous. Personnellement, je crois qu’un sénateur américain devrait représenter les gens de leur état, et non la maladie extrêmement contagieuse qui tue les gens, mais alors, je suis un cuck libtard au cœur saignant.

… Et un cuck libtard au cœur qui saigne qui a vraiment besoin de bière maintenant. Restez en sécurité là-bas, mes amis, faites en sorte que les vaccins coulent comme du vin, et soyez à l’affût, il y a peut-être une nouvelle offre de Resistance Comics à l’horizon …

* Très certainement le kink de Gymbo, il s’avère.

** J’allais dire «dors bien», mais j’ai déjà utilisé celui-là. J’espère vraiment que vous dormez bien.

Sérieusement, inscrivez-vous pour les mises à jour sur showercapblog.com, la merde cool arrive. @CapShower, c’est moi sur la Tweetymachine, tu sais.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!