Carlson remporte la victoire 4-3 en fusillade des Caps contre les Ducks

John Carlson a créé l’égalité vers la fin de la deuxième période, puis a marqué le troisième et dernier but en fusillade de Washington pour donner aux Capitals une victoire de 4-3 sur les Ducks d’Anaheim, lundi soir.

Tom Wilson a marqué son 100e but en carrière et Carl Hagelin a ajouté son premier de la saison pour Washington, qui s’est amélioré 2-0-1 lors d’un match à domicile de quatre matchs. Alex Ovechkin a ajouté ses 20e et 21e mentions d’aide pour les Capitals, puis s’est joint à Daniel Sprong pour marquer lors de la fusillade.

Ilya Samsonov a effectué 31 arrêts, dont le seul requis par l’un ou l’autre des gardiens de but en prolongation.

Sonny Milano a inscrit un but et une passe décisive pour Anaheim, qui, un jour plus tôt, a vu le meilleur buteur de tous les temps Ryan Getzlaf aller sur la liste des blessés en raison d’une blessure au bas du corps. Vinni Lettieri et Joshn Manson ont également marqué pour les Ducks, et Trevor Zegras a contribué ses 14e et 15e passes décisives lors du premier d’un voyage de sept jours sur la côte est de cinq matchs.

Rickard Rakell et Troy Terry ont contribué des buts en fusillade pour les Ducks, et John Gibson a arrêté 26 tirs.

Les Ducks et les Capitals ont combiné cinq buts en deuxième période. Manson a guidé le rebond du tir de Milan sur le poteau seulement neuf secondes après la mise au jeu d’ouverture de la période.

Après que Hagelin ait marqué pour Washington, Milano a ajouté son propre but au rebond lorsqu’il a frappé une rondelle lâche hors des airs devant Samsonov pour égaliser à 2 plus tard dans la période.

Le tireur unique de Lettieri sur le fil de Cam Fowler a facilement battu Samsonov à bout portant. Mais Carlson a réussi son propre rebond dans la dernière minute après le vol et le ravitaillement d’Ovechkin.

REMARQUES

Canards : Le but de Manson était le 20e marqué par un défenseur d’Anaheim cette saison. … C Benoit-Oliver Groulx a été rayé après avoir été rappelé de la AHL San Diego.

Capitales : Ovechkin a atteint ou dépassé 20 mentions d’aide pour la première fois depuis la saison 2018-19. … RW Garnet Hathaway a rejoint C Nic Dowd et D Trevor van Riemsdyk dans les protocoles COVID-19 de la ligue avant le match de lundi.

SUIVANT

Canards : Continuez leur voyage à Buffalo mardi.

Capitales : Accueillez Pittsburgh vendredi.