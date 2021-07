Carlton Cole exhorte Jesse Lingard à “être l’homme principal” et à quitter Man United en achevant le transfert de West Ham

in

Carlton Cole a exhorté Jesse Lingard à “être l’homme principal” de West Ham United et à quitter Manchester United pour le faire.

L’international anglais a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt dans l’est de Londres et a illuminé le stade de Londres avec ses démonstrations éblouissantes.

Jesse Lingard a été adoré par les fans de West Ham lors de son prêt dans l’est de Londres

Avec neuf buts et cinq passes décisives en seulement 16 matchs, il est clair pourquoi Gareth Southgate a rappelé le joueur de 28 ans dans son équipe des Trois Lions et pourquoi Lingard n’a pas eu la chance de rater une place à l’Euro 2020.

Le manager David Moyes tient toujours à ramener le milieu de terrain offensif à Stratford pour un contrat permanent, mais le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, insiste sur le fait que Lingard fait partie de ses plans à Old Trafford avant la nouvelle saison.

Cole, qui a rejoint West Ham en 2006 après des années d’absence à Chelsea, pense que Lingard pourrait avoir une équipe autour de lui aux Hammers et a exhorté la star du prêt à envisager un déménagement permanent.

“Déception, vraiment”, a déclaré Cole lorsqu’on lui a posé des questions sur les commentaires de Solskjaer. «Quand j’étais plus jeune, je voulais rester à Chelsea pour les yonks et me battre pour ma place.

Le joueur de 28 ans a participé à la victoire de pré-saison de United contre Derby

«Mais s’ils le voient comme un joueur périphérique, ne voudriez-vous pas aller être l’homme principal ailleurs?

« C’est la façon dont je le vois ; il a été brillant la saison dernière et il a connu de bonnes saisons à Man United.

«Je pense qu’il a dépassé cette position, la façon dont ils le regardent maintenant, c’est un joueur plus grand que cela. Je pense qu’il peut aller quelque part et être l’homme principal.

« Mais cela dépend de lui et de ses ambitions dans la vie. En parlant d’un autre scénario comme Declan Rice, quelles sont ses ambitions, veut-il aller à Man United ?

Cole a obtenu le statut de héros culte à West Ham pendant deux séjours à Upton Park

«Mais alors vous avez aussi l’inverse, quelqu’un qui a été un peu un joueur qui veut être l’homme principal ailleurs. Cela dépend donc de la perspective que vous avez du football et de ce que vous voulez en tant que joueur.

“Pour moi, je pense qu’il devrait juste aller remplir ses bottes à West Ham.”