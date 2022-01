Carly Pearce apporte « Diamondback » à « The Tonight Show »

Carly Pearce a fait ses débuts dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon avec une performance éblouissante de « Diamondback ».

En formation symbolique et en revêtant un éclat stratégique, l’artiste en tête des charts et son groupe ont utilisé une production minimale pour créer les vibrations de conte de fées tordues de la chanson.

« Après une période aussi sombre, la lumière continue d’affluer avec ces chansons. Je suis impressionné par la façon dont les fans de musique dans les villes à travers le pays m’ont embrassé. Je n’arrive vraiment pas à croire que notre première performance de l’année ait eu lieu au studio Fallon ! Mes fans crient déjà tous les mots, mais j’espère que quelques voix plus impertinentes chanteront avec nous maintenant sur ‘Diamondback’. Qu’est-ce qu’on dit d’une femme méprisée », s’amuse Carly.

Le morceau ouvre son album acclamé par la critique 29 : écrit dans la pierre (Big Machine Records), qui a figuré sur plusieurs listes de distinctions de fin d’année 2021 de Billboard, NPR, Rolling Stone, The New York Times, No Depression, et plus encore.

Ce printemps, Carly ramènera toute la collection de chansons sur la route pour une autre étape de The 29 Tour, après une première manche à guichets fermés. Le partenariat avec PLUS1, 1 $ de chaque billet vendu soutiendra les efforts de récupération des tornades dans l’État d’origine du Kentucky, natif de Taylor Mill. En plus de ses propres dates phares, Carly rejoindra la tournée Here and Now 2022 de Kenny Chesney. De plus, son duo avec Ashley McBryde, « Never Wanted To Be That Girl », continue de grimper dans les charts radio country alors que les fans impatients se préparent pour les émissions en direct.

En novembre 2021, Pearce a donné une performance émouvante de « Oh sacré nuit » dans le cadre du 12e spécial vacances annuel de la Country Music Association, CMA Pays Noël. L’émission a été diffusée aux heures de grande écoute à travers les États-Unis sur ABC. La version de Pearce du chant de la spéciale a été immédiatement publiée et est disponible pour diffuser et télécharger.

Achetez ou diffusez 29 : Written In Stone.