Carly Pearce célèbre les CMA Awards 2021 et remporte le nouveau petit ami Riley King

C’est une remise de prix Carly Pearce n’oubliera pas de sitôt.

Alors qu’elle assistait aux CMA Awards 2021 le mercredi 10 novembre, la chanteuse de « Next Girl » a été émue aux larmes lorsqu’elle a été nommée chanteuse de l’année.

« Je ne pensais vraiment pas que cela allait arriver », a déclaré le chanteur de 31 ans tout en recevant le soutien d’un ami proche et collaborateur. Ashley McBryde. « Je viens de vivre une année folle et je veux que vous sachiez que cela signifie tout pour moi. La musique country m’a sauvé à un moment où j’en avais besoin et c’est tout ce que j’ai toujours voulu dans le monde entier. »

Pour rendre la victoire encore plus douce, le petit ami de Carly Roi Riley était dans le public et présent pour célébrer. En fait, les caméras ont surpris le couple en train de s’embrasser lorsqu’il a été annoncé que Carly avait gagné gros.

Alors que le couple n’a pas encore fait ses débuts sur le tapis rouge, Carly a laissé un indice à E! News en septembre qu’elle avait trouvé quelqu’un de spécial après son divorce avec la chanteuse country Michael Ray.