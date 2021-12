Carly Pearce, Lady A et Sam Hunt se joignent au réveillon du Nouvel An à Nashville

Le marqueur de fin d’année dans le calendrier de la musique country, le Jack Daniel’s New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash 2021, a ajouté une foule de grands noms à l’affiche du 31 décembre, dont la chanteuse de l’année CMA. Carly Pearce, Dame A, et Sam Hunt.

L’émission de cinq heures, animée par la personnalité de la radio et de la télévision Bobby Bones et Rachel Smith de Entertainment Tonight, sera diffusée en direct de 19 h à 22 h, puis se poursuivra de 10 h 30 à 12 h 30 CT sur CBS. Il sera également diffusé en direct et disponible à la demande sur Paramount+. C’est la première fois que Nashville présente une émission télévisée nationale entière pour le réveillon du Nouvel An.

Ingrid Andress, Breland, King Calaway, Riley Green, Chris Janson, Jon Pardi et Lainey Wilson sont d’autres noms qui se joignent à la fête, dans plus d’une douzaine d’endroits du centre-ville de Nashville. L’événement comprendra des représentations des honky-tonks, des bars et des clubs de Lower Broadway. Cette partie de l’événement est gratuite et ouverte au public, sur justificatif d’un test Covid-19 négatif dans les 72 heures précédentes ou d’un vaccin Covid-19.

Ces ajouts rejoignent la liste des stars précédemment annoncée, notamment Jason Aldean, Jimmie Allen, Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Dierks Bentley, Brooks & Dunn, Luc Bryan, les Fisk Jubilee Singers, Elle King, Miranda Lambert, Darius Rucker, Blake Shelton, Cole Swindell et le Zac Brown Band.

Le spectacle présentera plus de 50 performances consécutives, y compris des collaborations entre artistes et invités spéciaux. Il traversera plusieurs fuseaux horaires et comprendra le célèbre Music Note Drop de Nashville, dans lequel un symbole de note de musique de quinze pieds effectue une descente d’une minute au milieu d’un feu d’artifice au Bicentennial Capitol Mall State Park.

Pearce, Lady A, Green et Janson font partie des artistes qui doivent jouer sur la deuxième scène de l’événement au Skydeck sur Broadway, le vaste bar sur le toit et le lieu de divertissement de Assembly Food Hall, dans ce qui sera un spectacle payant.