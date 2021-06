Carly Pearce rejoindra Grand Ole Opry et couvrira Kathy Mattea Chart-Topper

Carly Pearce rejoindra le Grand Ole Opry le 3 août, suite à une récente invitation de Dolly Parton. La reconnaissance surprise est venue lorsque Pearce, une ancienne artiste du parc à thème Dollywood de la superstar country à l’adolescence, tournait une publicité sur ses expériences là-bas.

Pearce a déjà joué à l’Opry quelque 80 fois ces dernières années, et raconte Sounds Like Nashville : « Je pensais que je faisais une publicité pour Dollywood. Ils m’ont dit que Dolly voulait que je fasse partie de la nouvelle campagne qu’elle lançait, et j’ai répondu « Oui, s’il vous plaît ! » Et j’ai entendu ses talons hauts descendre le couloir et j’ai paniqué.

“Et même quand je l’ai vue, j’ai pensé ‘Oh mon Dieu, elle va faire cette publicité avec moi. C’est tellement génial, comme si nous pouvions faire ça ensemble… Et puis elle a utilisé le mot ‘O’, et j’étais comme ‘Excusez-moi. Pourquoi me posez-vous des questions sur l’Opry ? et puis elle l’a utilisé à nouveau et ensuite elle a utilisé le mot ‘O’ avec ‘Tu devrais être membre…’ et j’étais comme ‘Dolly, si tu n’es pas sur le point de dire ce que je pense que tu vas dire, je ne “Je ne sais pas ce que je vais te faire…”

“… Ma partie préférée de tout ça, c’est que je suis tombé à genoux et qu’elle me dit ‘Tu ne peux pas le faire d’en bas’ et j’étais comme ‘Oh non, Dolly m’a dit que je devais me lever, je dois vers le haut », ajoute Pearce. “Et donc, j’essaie de me ressaisir, mais à la manière d’une Dolly, elle me dit” Lève-toi les fesses.

À la suite de cette rencontre, Pearce a reçu un appel téléphonique personnel de Barbara Mandrell et un SMS de Trisha Yearwood, entre autres notes de félicitations. «C’est tellement fou d’avoir ces femmes que j’admire vraiment, qui sont des rois de la musique country, m’entourant de leurs bras en ce moment», dit-elle.

Pearce apparaît également sur la bande originale de Big Machine pour le nouveau thriller d’action Netflix La route de glace, avec Liam Neeson et Laurence Fishburne. Elle reprend le country n°1 de Kathy Mattea en 1988, « Eighteen Wheels and Dozen Roses ». L’original de la chanson, écrit par Gene Nelson et Paul Nelson, était l’un des quatre hits country de Mattea et a remporté le prix CMA du single de l’année.

