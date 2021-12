Carly Rae Jepsen jouera la série Somerset House à Londres en 2022

Carly Rae Jepsen, Arlo Parks et John Legend sont parmi les stars annoncées pour jouer à la série annuelle de spectacles d’été de Somerset House en 2022.

Londres compte de nombreux festivals d’été, mais il n’y a pas beaucoup d’endroits plus pittoresques pour les fans de musique pour voir leurs artistes préférés que le charmant quadrilatère néoclassique de Somerset House. C’est pourquoi c’est une nouvelle passionnante que l’institution Strand ramène sa série de concerts en plein air en juillet prochain après deux ans d’absence grâce à la pandémie de COVID-19. La programmation de l’édition 2022 de onze jours semble absolument méga.

Après avoir remporté le Brit Award du meilleur nouveau venu plus tôt cette année, la jeune londonienne Arlo Parks interprétera les tubes de son premier album poétique, émouvant et franchement excellent Collapsed in Sunbeams. La chanteuse canadienne entraînante Carly Rae Jepsen apportera sa pop effervescente à Londres pour l’occasion. Et un samedi soir (espérons-le ensoleillé) inoubliable, l’auteur-compositeur-interprète américain multi-platine John Legend montera sur la scène scénique.

Mais il n’y a pas que de la musique pop que vous retrouverez dans une programmation extrêmement variée. Il y a des dates d’une grande variété de talents locaux, y compris Newham grime MC Ghetts, les rockers hype Croydon Black Midi, Squid expérimental à cinq pièces et l’artiste de jazz du sud-est de Londres Yussef Dayes.

Tout se termine le dimanche 17 juillet avec un spectacle de la marque de mode et de la série festive Places+Faces.

Les billets seront mis en vente le 9 décembre à 10h via Somerset House’s officiel site Internet, bien que si vous êtes un client AmEx, ils sont disponibles via une prévente de 10h le 6 décembre à 9h le 9 décembre.

La série Somerset House pour l’été 2022 est la suivante :

Jeudi 7 juillet : Tems

Vendredi 8 juillet : Calmar

Samedi 9 juillet : Yussuf Dayes

Dimanche 10 juillet : Bomba Estéréo

Lundi 11 juillet : Carly Rae Jepsen

Mardi 12 juillet : Arlo Parks

Mercredi 13 juillet : Noir Midi

Jeudi 14 juillet : Ghetts

Vendredi 15 juillet : SG Lewis

Samedi 16 juillet : John Legend

Dimanche 17 juillet : Lieux+Visages