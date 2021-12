Carlyle Riche Jr : l’agent d’intervention en cas de crise est un instrument de changement contre une mer de problèmes

Carlyle Riche Jr

*Carlyle Riche Jr. est un défenseur passionné de la santé mentale et un agent actif du changement qu’il envisage.

L’agent de police d’intervention de crise, âgé de 30 ans, dans le comté de Baltimore, dans le Maryland, a pour objectif « d’aider et de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger ».

Nommé agent d’intervention de crise de l’année du comté de Baltimore pour 2021, Riche espère créer un organisme à but non lucratif pour les adolescents noirs « comme un espace sûr pour qu’ils s’expriment et se sentent soutenus, acceptés et non jugés ».

Riche, qui poursuit une maîtrise en conseil clinique en santé mentale à l’Université Liberty de Virginie, a obtenu une licence à l’Université du Maryland en 2017 et une maîtrise en gestion comportementale de l’Université Saint Joseph de Philadelphie en 2018.

Il vise un doctorat en études liées à la santé mentale et à la réponse policière aux crises de santé mentale.

En tant que formatrice en intervention de crise dans le comté de Baltimore, Riche assiste à des événements policiers-communautaires, tels que National Night Out. Il voit l’importance de favoriser une relation positive avec les membres de la communauté et partage ses réflexions sur l’altruisme, le plaidoyer et la guérison avec Zenger.

Commençons par détailler vos efforts philanthropiques.

Riche est bénévole auprès des Grands Frères Grandes Sœurs et depuis trois ans, il encadre son « petit frère ». (Avec l’aimable autorisation de Carlyle Riche Jr.)

Au cours des 12 dernières années, j’ai été conseiller bénévole auprès des jeunes et co-conseiller en matière de diversité, d’équité et d’inclusion pour le programme American Legion Jersey Boys State à Lawrenceville, New Jersey. Ce programme s’adresse aux élèves du secondaire. Il s’agit d’un séminaire de leadership sélectif d’une semaine, préparatoire à l’université, qui peut préparer ses participants à des carrières dans les domaines de la politique, de l’armée, des affaires et du droit, entre autres. Je suis un conseiller principal pour les jeunes et un membre senior du personnel qui gère l’instruction quotidienne d’un groupe de jeunes hommes pendant cette semaine, avec mes conseillers adjoints.

Je suis également bénévole pour la section Big Brothers Big Sisters – Greater Chesapeake du YMCA de Baltimore City et pour la Baltimore County Police Youth Leadership Academy.

Pourquoi fais-tu toutes ces choses ?

Mon « pourquoi » est de redonner et d’être un soutien pour les autres.

J’ai suivi le programme American Legion Jersey Boys State quand j’étais au lycée et je faisais partie du personnel depuis que j’y étais. J’ai tellement appris sur le réseautage et la prise de parole en public pendant mon temps [there]. J’aime aider les jeunes hommes à devenir les futurs dirigeants de l’Amérique.

Je suis passionnée par l’organisation des Grands Frères Grandes Sœurs. Je suis mentor dans ce programme depuis environ trois ans maintenant et j’ai été jumelé avec mon « petit frère » pendant la même période. Les mots ne peuvent décrire le sentiment de fierté que je ressens en soutenant mon mentoré. Personnellement, je n’ai pas de petit frère, c’est donc formidable d’être en mesure d’avoir un impact positif sur mon mentoré. Nous étions bien assortis et avons également des intérêts similaires.

C’est un introverti comme moi, et je peux lui montrer ce qui m’a été utile à son âge pour l’aider à surmonter les obstacles de sa vie. Cela a été merveilleux de le voir grandir et surmonter de nombreux défis dans notre court laps de temps jusqu’à présent.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Sharon D. Clarke est une Rhapsody in Blue dans ‘Caroline or Change’ au Roundabout Theatre Company Studio 54 NYC

Riche, à droite, au camp de leadership des jeunes de la Légion américaine, voit la valeur « d’avoir de nombreuses conversations avec de jeunes adolescents sur le fait d’être dans leur position quand j’avais leur âge ». (Avec l’aimable autorisation de Carlyle Riche Jr.)

Pouvez-vous expliquer comment la consommation de substances, les traumatismes, les problèmes raciaux ou tout autre élément de vos expériences vécues a influencé votre décision de devenir policier ?

Ma décision d’être policier a été influencée par le fait de voir mes parents dans leur uniforme d’agent de correction et mon désir de vouloir aider et protéger les autres qui ne peuvent pas se protéger. À un jeune âge, j’ai réalisé que j’étais un protecteur et qu’il y avait des individus avec de mauvaises intentions dans le monde.

J’ai toujours été intéressé à savoir ce qui motive les gens et les motivations derrière leurs comportements, c’est pourquoi j’aime ce que je fais en tant qu’agent d’intervention de crise. Je suis en mesure de servir ceux qui ont des problèmes de santé mentale et j’aime ce que je fais.

En tant qu’officier de police, il n’a jamais été question d’arrestations ou de la personnalité d’un officier de police. Pour moi, il s’agissait de trouver de vraies solutions aux problèmes et d’établir des relations entre les forces de l’ordre et la communauté.

Quelle est votre première expérience avec le racisme ?

La première rencontre avec le racisme que j’ai eue était quand j’ai déménagé de Camden [New Jersey] dans une maison dans une banlieue du sud du New Jersey. Quand j’étais au lycée, je sortais avec une jeune fille de ma classe qui se trouvait être blanche. Son père était un policier blanc dans notre ville, une petite ville à prédominance blanche.

Un jour, nous étions assis sur le perron et il s’était garé jusqu’à la maison. Cela aurait été la première fois que lui et moi nous serions rencontrés. Alors qu’il s’approchait de la maison et que je me levais pour tendre la main pour une poignée de main (comme mon père me l’avait appris), il marchait juste à côté de moi comme si je n’étais pas là.

C’était encore plus difficile à traiter parce qu’il était un policier – la chose même que j’aspirais à être. À ce moment-là, j’étais déconcertée, blessée et confuse, car il (son père) ne savait pas que je voulais occuper le même poste, porter le même uniforme, prêter le même serment et porter honorablement le même insigne.

Mais tout ce qu’il a vu ce jour-là était un garçon noir essayant de sortir avec sa fille. Il n’a pas vu le jeune homme perspicace, bien parlé et respectueux qui se tenait devant lui. Je me sentais invisible ; J’ai intériorisé cette expérience et je continuerais à la porter avec moi pendant de nombreuses années.

Carlyle Riche Jr. participe au « Shop With A Cop » dans le comté de Baltimore, Maryland. (Avec l’aimable autorisation de Carlyle Riche Jr.)

Comment êtes-vous un agent de changement concernant la police et les cultures négatives existantes à son sujet ?

Il est crucial d’aider à changer le récit pour les policiers. Faire le travail vital d’établir des relations avec la communauté doit être une règle non écrite pour chaque agent de police. Un policier peut être efficace dans son travail sans être humiliant, brusque ou abusif.

Je me souviens quand des individus que j’ai dû arrêter ou citer lors d’infractions au code de la route m’ont remercié de les avoir traités avec respect et comme des êtres humains. Mon objectif principal en tant qu’officier de police a été mieux dit par Gandhi : « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ».

Il y a sans aucun doute des individus avec des intentions négatives dans la profession. Cependant, beaucoup d’autres ont l’intention de faire de grandes choses pour leur communauté, dont beaucoup avec moi. J’aime faire de la police et travailler avec la communauté.

Certains des moments forts de ma carrière ont été les événements nationaux Night Out, Shop with a Cop et Trunk or Treat dans les églises locales dans mes zones de patrouille. Les moments où je peux m’arrêter et sortir avec les enfants de la région pour commencer à nouer des relations et aider à changer ce récit sont essentiels pour moi.

Dans certaines de mes interactions, il était évident que certains de nos jeunes pourraient bénéficier d’avoir des modèles de rôle positifs dans leur vie – juste un autre niveau de soutien. Avoir de nombreuses conversations avec de jeunes adolescents au sujet d’être dans leur position quand j’avais leur âge peut aider à changer leur point de vue. Si leur point de vue ne change pas, au moins ils peuvent se sentir entendus et non jugés.

Quel est votre rôle au sein de la cellule de crise ?

Un agent d’intervention en cas de crise est formé pour répondre efficacement aux événements de crise et connaître les différentes avenues pour guider une personne vers un soutien supplémentaire. Le sujet de la réponse de la police aux appels de santé mentale a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps, et pour les bonnes raisons.

Je suis fier d’être un premier intervenant qui peut répondre de manière dynamique et efficace aux situations de santé mentale et/ou de crise. Je crois qu’il faut une personne en particulier pour pouvoir servir quelqu’un à ce titre. Je crois que la qualité unique est améliorée lorsque vous avez vécu une expérience avec des problèmes de santé mentale.

Cette personne peut écouter plus attentivement, faire preuve d’empathie et marcher avec elle tout au long de son expérience – un excellent exemple du soutien nécessaire dans ces situations intenses. Je suis passionné par la réponse aux crises de santé mentale et j’ajoute au récit que certains agents peuvent répondre efficacement aux appels de service en santé mentale.

J’aide à la formation en intervention de crise pour mon département, où j’enseigne la désescalade, un cours auto-développé pour les policiers – un sujet qui me tient à cœur. J’ai récemment été nommé responsable d’intervention de crise du comté de Baltimore en 2021 – un point culminant de ma carrière jusqu’à présent et un honneur que je ne prends pas à la légère. Je suis fier d’être un agent du CIT et un défenseur passionné de la santé mentale.

Quels sont vos objectifs?

Mon objectif est de continuer à servir les personnes ayant des problèmes de santé mentale en tant qu’agent d’intervention de crise, de poursuivre mes efforts pour renforcer la réponse de la police aux événements de crise et d’augmenter éventuellement mon empreinte dans le domaine de la santé mentale en tant que clinicien en santé mentale.

Pendant les appels de crise, je me dis souvent que je suis en thérapie et que je suis toujours en train de relever des défis. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Mes espoirs sont de normaliser le traitement des problèmes de santé mentale, en particulier chez les personnes de couleur.

On nous a dit de le sucer, « homme en haut », et de ne pas nous exprimer, ce qui nous tue. Nous devons parler, nous devons faire attention à notre santé mentale.

Edité par Judith Isacoff et Matthew B. Hall

Le poste Officier de police d’intervention de crise est un instrument de changement contre une mer de troubles est apparu en premier sur Zenger News.