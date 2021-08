Carmella souffre d’un dysfonctionnement de la garde-robe lors d’un événement en direct de la WWE et a une réponse hilarante

Carmella a eu un dysfonctionnement de sa garde-robe lors d’un événement en direct de la WWE à Louisville, Kentucky la semaine dernière. La superstar de la WWE affrontait la championne féminine de SmackDown Bianca Belair, et son sommet s’est défait. La bonne nouvelle pour Carmella est qu’elle a pu terminer le match en se gardant couverte pendant que Belair l’a épinglée pour la victoire.

Peu de temps après l’événement, Carmella s’est rendue sur Twitter pour répondre à l’incident, tweetant “Vous le souhaitez” avec un emoji bikini. Il est clair que Carmella n’est pas dérangée par l’incident car elle a les yeux rivés sur le titre féminin de SmackDown. Elle a combattu Belair au cours des dernières semaines, mais a échoué à chaque match. Maintenant, il semble que pour avoir une autre chance de remporter le titre, Carmella devra affronter Sasha Banks alors qu’elle est revenue vendredi dernier à SmackDown et a attaqué Belair.

Dysfonctionnement de la garde-robe Carmella au WWE House Show: pic.twitter.com/zou5UOsWhF – HANNIBAL (@DevonHannibal) 27 juillet 2021

Dans une interview avec Sporting News en janvier 2020, Carmella a parlé de passer de manager à l’une des meilleures Superstars de la liste. “Ce fut un tourbillon complet”, a-t-elle déclaré. “Penser aux choses que j’ai accomplies est fou. C’est quelque chose dont je ne ferais qu’espérer et rêver, donc je me sens tellement chanceuse et chanceuse d’avoir fait partie de ces premières pour les femmes.

“Peu importe ce qui se passe dans ma carrière à partir de maintenant, je resterai toujours dans l’histoire en tant que toute première Miss Money in the Bank et c’est quelque chose que personne ne pourra jamais me retirer. Je pense que c’est vraiment cool et je ne “Je pense que personne ne s’attendait à ce que je batte Charlotte Flair ou Asuka ou ces femmes qui sont d’un si haut calibre dans notre division féminine et j’étais là avec elles et je les ai battues. C’est vraiment cool et je suis tellement chanceux et chanceux de j’ai eu la carrière que j’ai eue jusqu’à présent.”

Vous souhaitez tous…… 👙 – Leah Van Dale (@CarmellaWWE) 26 juillet 2021

Carmella, 33 ans, a rejoint la WWE en 2013 après avoir été pom-pom girl pour les New England Patriots et danseuse pour les Los Angeles Lakers. Au cours de sa carrière, Carmella a remporté le championnat féminin de SmackDown, le championnat 24/7 à deux reprises, le match Women’s Money in the Bank et le WrestleMania Women’s Battle Royal.