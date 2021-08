Carmelo Anthony a eu la réponse parfaite aux problèmes de vieillissement

in

Carmelo Anthony est maintenant officiellement membre des Lakers de Los Angeles et a été présenté aux médias lundi où il a été interrogé sur le vieillissement et sur la façon dont les Lakers ont considérablement vieilli avec certains de leurs mouvements pendant l’intersaison.

Et tu sais quoi? Il l’avait parfaitement compris.

Anthony, qui a 37 ans, a déclaré :

« Nous ne nous soucions pas. Nous ne nous soucions pas. Nous créons notre propre récit.

En tant que personne âgée, je trouve cette citation tellement inspirante et c’était quelque chose que j’avais besoin d’entendre après m’être dirigé vers la machine à café en boitant avant d’écrire ceci ici Morning Win.

Trop souvent, nous nous inquiétons de notre âge, ou nous demandons à des athlètes de dire quel âge ils ont et comment ils devraient s’en préoccuper et leur vieillesse va mener à la catastrophe. C’est vraiment un récit qui peut vous déranger la tête si vous le permettez. Et c’est aussi un récit que vous pouvez retourner comme ‘Melo l’a fait.

Antoine a ajouté :

« J’aime quand les gens parlent de l’âge. Cela donne une meilleure histoire. Je pense que ça donne une meilleure histoire. Je pense que les gens oublient qu’en fin de compte, il s’agit de basket-ball. Il faut savoir jouer au basket. Vous devez avoir cette expérience. Je pense que c’est ce que nous apportons en ce moment. Notre talent, notre compétence, mais aussi notre expérience.

Écoutez, les Lakers ont des “vieux” gars dans leur équipe. LeBron James, qui a récemment supprimé un tweet enflammé à propos de cet âge, a 36 ans. Marc Gasol aura 37 ans en janvier. Trevor Ariza a récemment eu 36 ans. Dwight Howard aura 36 ans en décembre.

Ils ont aussi de très bons jeunes gars nommés Anthony Davis (28) et Russell Westbrook (qui aura 33 ans en novembre).

Oui, ils ont des gars plus âgés dans leur équipe et dans des sports qui peuvent parfois entraîner des blessures, une diminution du jeu et des mauvaises saisons.

Mais nous constatons également que cet âge dans le sport n’a plus autant d’importance qu’autrefois.

Zut, Tom Brady a 44 ans et a remporté son septième Super Bowl la saison dernière.

LeBron a joué dans un million de matchs de basket-ball et est toujours l’un des meilleurs joueurs de la ligue et l’un des meilleurs à le faire.

Trop souvent, nous regardons l’âge et disons « Eh bien, cette personne est âgée et ne pourra pas le faire. »

La vision positive d’Anthony sur l’âge est rafraîchissante. Est-ce qu’il le dit juste parce qu’il espère que cela se révélera vrai et qu’il essaie de le faire exister ?

Peut-être.

Probablement.

Mais je m’en fiche.

C’est le discours d’encouragement dont j’avais besoin aujourd’hui. Peu importe votre âge. Allez-y et soyez vous-même et faites ce que vous faites et les choses se passeront comme elles le devraient.

Maintenant, laisse-moi aller en boitant et faire un peu plus de café.

