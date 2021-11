Carmelo Anthony, adaptabilité des Los Angeles Lakers

Banni de la NBA, perdu au basket, méprisé par toutes les franchises le voyant comme un joueur incapable de s’adapter à un nouveau rôle. C’est ainsi qu’il a été perçu Carmelo Anthony il y a quelques années à peine, lorsqu’il a quitté les Houston Rockets et a passé des mois à s’entraîner seul à attendre une offre d’une équipe. Une star étoilée, un homme qui ne pouvait plus rivaliser physiquement et était lent à jouer 3 et manquait de force pour jouer 4. Sa résurrection est venue de la main des Portland Trail Blazers, où il est entré dans une nouvelle étape de sa carrière de joueur de banc, démontrant son intelligence et son humilité, qui n’ont fait que grandir dans cette nouvelle étape avec Les Lakers de Los Angeles, comme il commente sur ESPN.

« Je pense que les gens ne me connaissent pas vraiment, ils ne me comprennent pas. Il y a une idée fausse sur moi quant au genre de joueur que je peux être, ils ne réalisent toujours pas que je peux m’adapter à quoi que ce soit dans ce sport, » confie un joueur qui a trouvé son espace, tirer bien du périmètre, ouvrir le terrain, lâcher le ballon rapidement quand il n’a pas d’avantage et même augmenter son intensité défensive. « Je suis mentalement préparé à tout ce qui vient. J’ai joué à ça toute ma vie, c’est simplement du basket-ball. Si je suis ouvert, je lancerai, sinon je chercherai le meilleur jeu pour les autres. À ce stade de ma carrière, l’important est de simplifier le jeu », a prévenu un homme qui a reçu les éloges de ses coéquipiers et de son entraîneur.

Carmelo Anthony en tire trois avec une précision de 50% en moyenne.

Tellement que Frank Vogel a souligné son effort en défense. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait une performance aussi positive à l’arrière. Il joue très dur, investit de gros efforts pour faire de bonnes choses pour l’équipe et tire pour ce qu’il est, un joueur d’élite », a déclaré l’entraîneur, secondé par James Lebron. « Il trouve ses coups et les frappe, il se retrouve et sa bonne mobilité nous permet de le retrouver régulièrement dans des positions ouvertes », a-t-il prévenu. le King, un grand ami d’un joueur qui signe certains des meilleurs numéros de sa carrière en termes de tir extérieur et de moyenne de score.

Melo atteint un sommet en carrière de 50,0% et 52,2% sur trois cette saison. Il a une moyenne de 16,7 PPG, le plus élevé depuis sa dernière saison des Knicks en 2016-17. pic.twitter.com/Stutk5I4mu – StatMuse (@statmuse) 1er novembre 2021