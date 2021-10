Carmelo Anthony compare une éventuelle défaite de ces Lakers à celle des Etats-Unis en 2004

De grandes attentes dans les Lakers après un été au cours duquel ils ont accumulé un talent vétéran, avec de nombreuses années d’expérience, et ont ajouté un autre MVP, Russell Westbrook, au duo formé par LeBron James et Anthony Davis, après le transfert effectué avec les Wizards . ET pression après une mauvaise saison, marqué par des blessures, dans lequel ils défendaient le championnat remporté dans la bulle 2020.

L’une des signatures les plus importantes, un ami personnel de LeBron, et l’un de ceux qui n’a pas encore remporté la NBA et est impatient de le faire en une de ses dernières chances C’est lui qui a placé la barre haute dans les déclarations préalables à la pré-saison. Il s’agit de Carmelo Anthony, consacré avec dix apparitions dans le All-Star ou pour avoir été le meilleur buteur en 2013 parmi d’autres succès dans des équipes comme les Nuggets ou les Knicks. À 37 ans, et après que Portland l’a récupéré alors qu’il était semi-retraité, il voit une option pour 2022.

Pour Melo, cependant, il y a beaucoup à perdre cette saison. Il se considère comme un favori et pense que ne pas gagner le Larry O’Brien serait un échec qui peut se répercuter.

Avec l’excuse de son livre When Tomorrows Aren’t Promised: A Memoir Of Survival And Hope, le légendaire joueur new-yorkais est passé par le programme Million Dollaz Worth Of Game pour analyser les aspects de sa carrière professionnelle et deux moments importants se sont réunis, étant le l’un d’entre eux actuel, en parlant de ce que représente cette équipe formée par les Lakers.

Pour Melo, de nombreux espoirs sont placés dans les Westbrook, Howard, Jordan, Rondo ou lui-même pour accompagner James, Davis et Westbrook, mais la chute serait dure.

“C’est probablement la saison la plus importante pour moi. J’ai déjà eu des années très importantes, mais celle-ci ici est plus importante parce que je sais ce qui est en jeu. Je ne vois pas cela comme une pression, mais je sais ce qui est en jeu . Et tant qu’on ne sait pas en profiter, alors d’autres opportunités comme celle-ci ne se présenteront pas. Il faut le faire. Il n’y a pas de mais. Si on ne le fait pas, ça arrivera comme avec les Etats-Unis qui perdu en 2004. Ce serait le même sentiment. Il faudrait se cacher un peu si on n’atteint pas l’objectif. C’est ça qui est en jeu, mais ça fait aussi partie de la grâce », assure Melo.

Le cas des USA 2004

Ce à quoi fait référence Carmelo Anthony, qui a curieusement été l’un des joueurs les plus importants des États-Unis au cours des quinze dernières années, c’est ce qui s’est passé aux Jeux Olympiques d’Athènes. Après la Dream Team et deux autres JO contrôlés par l’équipe nord-américaine, c’est le coup, déjà annoncé lors de la Coupe du monde qu’ils avaient disputée dans leur Indianapolis deux ans auparavant : ils n’avaient même pas atteint la finale. En fait, ils ont été accusés d’une Espagne favorite en huitièmes de finale sans que ce soient eux qui soient allés aux tours de qualification en tant que têtes de série.

L’or leur a échappé, qui est allé en Argentine. Ils étaient voués à la médaille de bronze, remportée lors d’un match qu’ils ont remporté contre la Lituanie.

Cette défaite avec Larry Brown en tête et la suivante lors de la Coupe du monde au Japon, dans laquelle Carmelo Anthony et son désormais coéquipier LeBron James faisaient partie de l’équipe, a été le déclic pour la fédération américaine de mettre plus de pression sur les grandes stars. participer aux tournois d’été. La chute à Athènes a été le flou le plus important, car c’est l’événement qui brille le plus dans le palmarès des États-Unis, puisque les joueurs professionnels vont à ce type de championnat.