Carmelo Anthony, des doutes sur les Los Angeles Lakers en raison de son ancienneté

Le moment est venu d’obtenir ce à quoi il a toujours résisté et quelque chose qui ne semblait pas être une priorité pour lui : la bague de champion NBA. Et est-ce Carmelo Anthony il n’a pas réussi à faire partie de ces joueurs capables de mener une franchise à la gloire. Les projets construits autour de lui étaient insuffisants et sa flamme de joueur vedette s’est peu à peu éteinte jusqu’à ce qu’il devienne un buteur spécialiste du banc qui ambitionne de mettre la cerise sur sa carrière. Sa signature pour Les Lakers de Los Angeles répond à un désir inébranlable d’être couronné au sommet et l’a réaffirmé sur silverscreenandroll.com.

“Honnêtement, je pense que la chose facile pour la presse et les fans qui ne nous aiment pas est de nous critiquer parce que nous sommes des vétérans, de remettre en question notre capacité à être compétitifs simplement à cause de cela. Nous le comprenons, mais nous nous moquons d’eux en leur visage parce que nous savons que le vétéran de l’équipe nous aidera en ce qui concerne la connaissance du jeu et nous savons ce que nous devons faire. Le plus drôle sera quand nous gagnerons le championnat et vous tous qui avez parlé de nous comme étant vieux devoir se rétracter”, a condamné le joueur qui jouait un rôle précieux au poste de 4 depuis quelques années.

Carmelo Anthony dit qu’il aurait pu prendre sa retraite sans rien se reprocher

Interrogé sur la façon dont il affronte cette étape sur le plan personnel, Carmelo Anthony c’est clair pour lui. “Il est nécessaire de changer de perspective, de modifier ma façon de penser. Nous sommes conscients de ce que nous pouvons apporter au basket quand on est un vétéran et que l’on a traversé de nombreuses situations. Les gens apprécieront notre équipe, nous donnerons un spectacle”, il a dit. “Je n’ai rien à prouver, j’aurais pu me retirer de ce sport si les Lakers ne m’avaient pas appelé et je l’aurais fait sans rien me reprocher. Cependant, maintenant que je suis ici, je pense qu’il est nécessaire de gagner le ring, je suis impatient d’y parvenir avec ce groupe de grands joueurs », a-t-il déclaré.