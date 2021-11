Carmelo Anthony devient brutalement honnête à propos des luttes des Lakers (vidéo)

Le Thunder d’Oklahoma City a effacé un déficit à deux chiffres jeudi soir pour revenir et battre les Lakers de Los Angeles 107-104.

LA était sans LeBron James dans celui-ci, qui soigne une blessure abdominale qui l’empêchera d’entrer pendant au moins une semaine.

Avec James indisponible, Carmelo Anthony est entré dans un rôle offensif central pour les Lakers. Il a fini par enregistrer 21 points et frapper cinq tirs à trois points – dont deux ont contribué à maintenir LA dans le match en fin de match.

Après le fait, Anthony est devenu brutalement honnête au sujet des difficultés de son équipe.

« Pour la plupart, nous n’aurions pas dû perdre celui-ci », a admis Anthony. « Ce n’est pas dû au fait que LeBron soit sorti. Nous laissons celui-ci repartir. Nous n’aurions pas dû perdre celui-ci.

Cela dit, Anthony a souligné que ce groupe était encore en train d’apprendre à jouer ensemble.

« Nous sommes toujours en train de travailler », a-t-il poursuivi. « Nous avons joué du bon basket au cours des deux derniers matchs. Chaque fois que vous manquez un gars comme LeBron, vous devez toujours faire ces ajustements, les gars doivent faire des choses qu’ils ne sont peut-être pas appelés à faire quand nous avons un gars comme LeBron là-bas.

Anthony a eu quelques mois difficiles. Entre être ensanglanté sur le terrain et faire face à des expériences intimidantes, personne ne lui aurait reproché un démarrage lent de la saison NBA 2021-22. Au lieu de cela, il est devenu l’une des options de vétéran les plus cohérentes et les plus fiables des Lakers.

Si LA rebondit finalement et remporte un championnat cette année, ce sera probablement en grande partie grâce aux efforts d’Anthony.

