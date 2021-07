Carmelo Anthony devrait rejoindre les Lakers de LeBron James

in

Carmelo Anthony des Portland Trail Blazers il est prêt à frapper à nouveau le marché des agences libres. Ce ne serait pas une surprise si le 10 fois NBA All-Star accepte de signer un autre contrat minimum, ce qui ferait de lui un joueur très intéressant pour n’importe quelle équipe.

Dans une publication sur Twitter, Evan Massey de NBA Analysis Network a révélé que Les Lakers de Los Angeles ce serait le point d’atterrissage le plus probable pour Anthony si lui et les Trail Blazers se séparaient cet été. Depuis 2003 James Lebron et Carmelo ont dit qu’ils voulaient jouer ensemble, donc le moment est peut-être venu selon les rumeurs de la NBA.