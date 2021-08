Carmelo Anthony dit que les Pistons ont « promis » de le rédiger en 2003

L’histoire de la NBA est truffée de « et si ? » questions entourant certains grands moments de l’histoire de la NBA.

Et l’une des plus grandes questions que les gens se posent encore près de deux décennies plus tard est la suivante : et si les Detroit Pistons repêchaient Carmelo Anthony avec le deuxième choix du repêchage de la NBA en 2003 ? Où vont-ils à partir de là ? Que devient sa carrière ?

De toute évidence, ils ne l’ont pas fait. Ils ont choisi Darko Milicic et, bien qu’il ne soit pas le joueur qu’ils pensaient qu’il serait, ils ont quand même remporté le championnat NBA en 2004.

Mais quand même, s’ils draftent Anthony, qui est devenu l’un des plus grands buteurs de l’histoire de la ligue, gagnent-ils plus ? C’est une chose à laquelle même lui pense, a-t-il déclaré à Matt Barnes et Stephen Jackson dans le podcast “All the Smoke”.

Principalement parce que les Pistons, selon Anthony, lui ont promis qu’ils le rédigeraient deuxième au classement général.

Melo devait être repêché par les Pistons 😳 Il pense que cette décision a changé le cours de sa carrière. #ATS100 | @carmeloanthony pic.twitter.com/vof21kguTH – SHOWTIME Basketball (@shobasketball) 17 août 2021

«Ça a changé le cours de ma carrière, mec… À ce jour, j’y pense toujours… Parce que, je suis comme, ils m’ont promis… Je parle jusqu’au jour du repêchage, tu comprends ? « Nous vous emmenons. »

C’est sauvage si c’est vrai. Les projets de promesses sont un gros problème, tout d’abord. Les casser n’est tout simplement jamais beau d’un point de vue personnel.

Mais, deuxièmement, mec. Rompre la promesse faite à Carmelo Anthony de récupérer Darko Milicic ? C’est dur. Et sans manquer de respect à Darko, mais Anthony est l’un des 10 meilleurs buteurs de l’histoire de la NBA. Il aurait dû passer deuxième. Anthony semble penser que les Pistons auraient remporté des titres consécutifs s’ils l’avaient choisi. “Si je suis là, je pense que nous en gagnerons un autre”, a-t-il déclaré.

Tout s’est bien passé au final. Les Pistons ont remporté leur titre et Anthony est devenu l’un des meilleurs buteurs de tous les temps. Pas de mal, pas de faute.

Mais sachez simplement qu’il pourrait y avoir un univers parallèle quelque part où Anthony est un champion NBA en tant que Detroit Piston.

