Carmelo Anthony et LeBron James, ensemble dans les Lakers

08/03/2021 à 23:14 CEST

Quelques heures à peine se sont écoulées depuis l’ouverture du marché en NBA et aujourd’hui l’une des grandes surprises a eu lieu. LeBron James aura enfin son cher ami Carmelo Anthony comme coéquipier chez les Lakers de Los Angeles. Juste un jour après avoir été le soir du repêchage pour Russell Westbrook pour la franchise Angelina, ce lundi une autre bombe a sauté avec l’arrivée de ‘Melo’.

Le ‘King’ veut oublier l’année dernière et remporter au moins un ring NBA de plus. Celui qui d’ailleurs n’a jamais fait avancer le né à Brooklyn. Carmelo Anthony arrive en tant qu’agent libre et signe pour une saison. A 37 ans, il rêve d’un championnat dans la meilleure ligue du monde.

C’est Anthony lui-même qui a confirmé sa signature avec une vidéo éphémère sur ses réseaux sociaux, dans laquelle vous pouvez voir comment le ‘L’ de ‘Melo’ change pour le bouclier des Lakers. La franchise californienne sera la sixième de sa carrière NBA après avoir traversé les Denver Nuggets, les New York Knicks, les Oklahoma City Thunder, les Houston Rockets et les Portland Trail Blazers. LAL a dû combler le vide de Kuzma, impliqué dans le mouvement pour Westbrook.

pic.twitter.com/vqto96ktrM – Carmelo Anthony (@carmeloanthony) 3 août 2021

Ainsi, LeBron et Carmelo, numéros 1 et 3 de la Draft 2003, ils joueront ensemble dans une équipe après avoir partagé la sélection pendant de nombreuses années. Leur amitié va au-delà du basket-ball et maintenant ils doivent essayer de démontrer à nouveau leur chimie sur le terrain.