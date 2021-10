Carmelo Anthony : « J’avais besoin que LeBron James me dise ‘J’ai besoin de toi »

L’une des signatures les plus excitantes de l’été à les Lakers de Los Angeles a été celui de Carmelo Anthony. L’arrivée de l’attaquant des Portland Trail Blazers représente la présence de deux amis sur le parquet, deux légendes de ce sport, deux joueurs de beaucoup, mais de beaucoup de niveau.

Carmelo Anthony continue de fréquenter les médias avant le début de la saison et a évoqué la gestation de sa signature par les Lakers et le rôle de LeBron James. Melo voulait que je l’appelle et lui dise qu’il avait besoin de lui, et il l’a fait.

