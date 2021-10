Carmelo Anthony : “Je n’ai pas peur d’être titulaire ou remplaçant dans ces Lakers”

in

Carmelo Anthony Il est conscient que cette saison NBA 2021/22 sera son opportunité en or d’obtenir ce qui serait le premier anneau de sa carrière de joueur. L’attaquant vétéran a signé cet été pour Les Lakers de Los Angeles, rejoignant un projet composé presque entièrement de stars de la dernière décennie de la ligue.

C’est pourquoi Melo lui-même, dans ses dernières déclarations (recueillies par Yahoo! Sports), a assuré que cela ne posera aucun problème lorsque Frank Vogel, l’entraîneur-chef de l’équipe, gérera les minutes sur le terrain de chaque joueur :

“À ce stade, tout ce qui doit être fait sera fait. Je ne peux pas me présenter et demander à être titulaire. Je ne suis pas inquiet d’être un remplaçant dans cette équipe. Il y a tellement de talent que vous devez obtenir travailler ensemble. Cela me rappelle beaucoup ce que vous êtes. Cela se passe normalement avec l’équipe olympique de Team USA”, a condamné Carmelo Anthony.