Carmelo Anthony jouera avec LeBron James aux Los Angeles Lakers

Tous deux ont été choisis lors du repêchage de 2003. Tous deux sont nés en 1984. Tous deux termineront 2021 avec 37 ressorts. Ils sont amis. Ils sont intimes. Mais ils n’avaient jamais joué ensemble au-delà de Team USA. Aujourd’hui, après 18 ans dans la ligue, ils partageront pour la première fois un vestiaire en NBA. Carmelo Anthony s’est engagé à Les Lakers de Los Angeles jouer avec l’équipe de Los Angeles et sera le compagnon de votre ami James Lebron.

Et c’est que la saison des Los Angels Lakers oblige l’équipe de Los Angeles à créer une équipe gagnante qui les fera se battre pour le titre. De plus, le débarquement de Russell Wesbrook et son salaire de millionnaire les oblige à faire signer des joueurs vétérans qui facturent le minimum et qui contribuent.

IL : Carmelo Anthony NOUVEAU joueur des Lakers de Los Angeles. Signaler @wojespn. – Nous verrons enfin LBJ – Carmelo ensemble. Ce sera sympa. pic.twitter.com/YDqOZEaycA – NBA – Adrián Mercader (@AdriMercaderNBA) 3 août 2021

Moment inoubliable

La vérité est que l’atterrissage de Melo à LA n’est pas un autre moment. C’est un moment historique de la NBA. Deux joueurs comme lui et LeBron James qui ont marqué l’histoire de la ligue. Ils n’ont cessé de gagner et de montrer qu’ils sont dans l’élite. L’histoire est belle si elle se termine avec Carmelo qui obtient le titre.

En tout cas, Melo est déjà une légende et LeBron bien plus. Le truc sympa, c’est qu’ils rejoignent leur chemin à la fin de leur carrière avec le but du ring et rien de moins qu’avec les Lakers de Los Angeles.