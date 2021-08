Carmelo Anthony jouera pour les Lakers avec son ami LeBron

Ce n’est pas la signature la plus fulgurante ou le contrat le plus cher qui a été signé en ces deux premiers jours du marché NBA, mais c’est le plus cool de tous : Carmelo Anthony jouera la saison prochaine dans les Los Angeles Lakers de son ami LeBron James, selon Adrian Wojnarowski (ESPN). Il signera, vraisemblablement, pour le minimum vétéran. L’attaquant (37 ressorts et 2,01 mètres) quitte ainsi les Portland Trail Blazers après deux saisons.

La franchise Oregon a été une bouée de sauvetage en 2019 pour Melo, qui en 2018 était proche de la retraite, sans équipe et sans avenir, après avoir quitté la porte arrière des Houston Rockets en novembre de la même année : « J’ai été surpris que nous l’ayons viré de l’équipe », a déclaré le propriétaire de la franchise du club., sur une situation assez surréaliste : Melo n’a joué que 10 matchs au Texas après avoir été acclamé pour sa signature. Son irrégularité dans les jeux, la déstabilisation du système créé par Mike D’Antoni et Daryl Morey, sa capacité défensive nulle, l’ont mis dans l’œil du cyclone.

Il est également sorti dans l’ombre de cette tentative ratée des trois grands à Oklahoma City Thunder aux côtés de Russell Westrbrook et Paul George une saison plus tôt. La différence, c’est qu’à OKC il a fini le cours… même si en été ils l’ont envoyé à Atlanta : ça a duré un soupir. Il n’a même pas joué.

Une fois sorti du Texas (avec passage fugace à Chicago : touch and go), il a fallu presque un an à Portland pour le remarquer par nécessité.. Et il l’a récupéré pour la cause. Dans cette période entre nulle part et l’Oregon, de nombreuses rumeurs ont couru, de son arrivée à Brooklyn à son jeu à Porto Rico, en passant par une éventuelle connexion LeBron-Carmelo, qui s’est finalement produite.

Ébauche de 2003

Anthony fait partie de cet inoubliable repêchage de 2003. Souvenez-vous : LeBron lui-même (1), Melo (3), Bosh (4), Wade (5)… Une portée qui a dominé la NBA pendant des années et qui affronte désormais la fin de sa carrière. L’attaquant, continuons-nous, a débuté une carrière dans les Denver Nuggets au cours de laquelle il s’est révélé être un formidable buteur (il était un vrai roi du basket FIBA ​​: deuxième meilleur buteur des USA aux Jeux). Il est resté dans les Rocheuses jusqu’à ce qu’il force son transfert vers la Grosse Pomme dans le cadre d’une opération impliquant quatre équipes, douze joueurs et huit tours de draft. C’était à quel point c’était important. Une expérience qui a commencé avec enthousiasme, mais qui s’est développée désespérément et s’est mal terminée. Dommage : encore une fois, il a appuyé et s’est retrouvé en OKC.

Melo atterrit sur certains Lakers qui doivent faire des cascades économiques sur le marché des agents libres et qui, après le déménagement de Russell Westbrook, ont jeté leur dévolu sur les vétérans ayant un passé dans la franchise : Dwight Howard, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington… Malik Monk, de Charlotte Hornets, est la seule figure en dehors de ces paramètres… Et peut-être la plus séduisante pour l’avenir de Los Angeles.