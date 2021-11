Carmelo Anthony, la bouée de sauvetage à laquelle s’accrochent les Lakers de Los Angeles

Carmelo Anthony il s’érige dans le grand appui de Les Lakers de Los Angeles au cours de cette période difficile de la saison, au cours de laquelle les choses ne fonctionnent pas pour les Angelenos et de nombreux joueurs jouent en dessous de leur niveau. Le vétéran et joueur talentueux continue d’assumer le rôle d’ouvrir le terrain à partir de la position de 4 et maintient le flux de notation à la sortie du banc, étant le seul homme de l’équipe à avoir une moyenne de plus de 40% en triple.

Où seraient les Lakers sans Carmelo Anthony cette saison ? Melo tire 46,1% sur trois sur 6,4 tentatives par match cette saison. Il est le seul Laker avec 40+ 3P% (min 10 tentatives). pic.twitter.com/EycA9JRUzX – StatMuse (@statmuse) 22 novembre 2021