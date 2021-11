Carmelo Anthony, la meilleure recrue estivale des Lakers de Los Angeles

L’une des équipes qui génère le plus d’inconnues dans cette première étape de la saison est les Lakers de Los Angeles. Malgré le fait que de nombreux analystes placent les Californiens parmi les principaux candidats au ring, le début de parcours pour Angelenos n’a pas été des plus indiqué.

Avec 6 victoires et 5 défaites, l’équipe locale du Centre Staples Il est situé dans la zone qui donne accès au Play-In pour les séries éliminatoires. Malgré le fait qu’il offre à chaque fois de meilleures sensations, celles de Frank Vogel ils vivent l’excellent moment de forme de certains de leurs joueurs.

Au-delà des performances de Anthony Davis en tant que chef d’équipe et James Lebron Avant la blessure, ce qui est clair, c’est que le troisième élément du supposé Big-Trois des Californiens n’est pas celui attendu.

Profiter du reste des bas

Bien que le troisième élément supposé du trident des Los Angeles Lakers aurait dû être Russell Westbrook, la réalité est que ce rôle important diminue dans un Carmelo Anthony qui continue de montrer toutes ses références en devenant l’un des meilleurs prétendants aux récompenses individuelles de fin de saison.

Sans aller plus loin, les 6 dernières rencontres de Melo ont laissé une série de chiffres plus que marquants. Au-dessus des points par match (20,7), 55% de précision dans les field goal et 58% si on les extrapole au triple.

Un joueur qui a été rejeté par toutes les franchises de la ligue et qui affiche actuellement des performances impressionnantes.