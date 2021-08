Carmelo Anthony : “LeBron James m’a dit qu’il était temps”

James Lebron il n’a pas fallu trop de mots pour convaincre Carmelo Anthony rejoindre le projet de Les Lakers de Los Angeles. Amis depuis deux décennies, le message du roi était clair et direct, comme Melo vient de le commenter dans une récente déclaration recueillie par des collègues d’ESPN :

“Bron est juste venu me voir et m’a dit:” mec, le moment est venu, je t’aime, nous devons y arriver “”, a commenté Carmelo, qui n’a eu aucun problème à accepter: “J’ai juste senti que ce moment était le bon . “.

“La plupart des gens diront que nous aurions dû nous réunir il y a de nombreuses années au début de notre carrière, mais nous étions sur des lignes différentes, nous étions sur des chemins différents. Et tout finit par être un cercle.”

“On s’en fiche, on fait notre propre récit… en fin de compte, il s’agit de basket-ball.” Carmelo Anthony sur les personnes qui disent que la liste actuelle du #LakeShow est «ancienne». pic.twitter.com/SQ0K3QFPwy – Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 9 août 2021

2003 brouillon

La relation entre Melo et Bron remonte au repêchage de 2003, dans lequel James a été choisi en première position et Anthony en numéro 3. Ils se connaissaient depuis le lycée, lorsqu’ils devaient s’affronter au circuit AAU. Pour qu’ils jouent ensemble, indépendamment des All-Star Games ou de l’équipe de basket des États-Unis, il a fallu près de vingt ans. Et ils le feront quand l’un aura 37 ressorts (Melo) et que l’autre sera sur le point de les remplir (Bron).

Avec eux, d’autres vétérans tels que Dwight Howard, Trevor Ariza et Marc Gasol font partie de la liste des Lakers, ce qui a conduit certains à critiquer la liste. Voici l’opinion de Carmelo sur la question :

“On s’en fiche. On s’en fiche. Créons notre propre histoire. J’adore quand les gens parlent d’âge. Cela vous permet d’améliorer l’histoire. Les gens oublient que ce n’est que du basket. Comment jouer. Vous devez avoir c’est l’expérience. C’est ce qui nous a amenés à ce point. Notre talent, nos compétences et aussi notre expérience. “