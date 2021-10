Carmelo Anthony, malgré la mauvaise pré-saison des Lakers : « Nous sommes optimistes »

Les Lakers de Los Angeles Ils n’auraient pas pu commencer le camp d’entraînement sur de pires bases avant la saison NBA 2021/22. La franchise de Los Angeles a perdu les cinq matchs auxquels elle a joué, et les sensations ne sont pas les meilleures malgré le fait d’avoir leurs principales stars au complet.

Cependant Carmelo Anthony, l’un des ajouts estivaux des Lakers, a tenu à appeler au calme avec ses dernières déclarations. Le joueur vétéran assure que le staff dirigé par Frank Vogel est très optimiste pour la nouvelle saison :

« Quand nous sommes LeBron (James), AD (Anthony Davis), Russell (Westbrook) et moi sur la bonne voie, nous avons réussi à bien nous comprendre. Nous avons passé de bons moments et avec cela nous restons. Nous ne nous attendons pas à être une grande équipe du jour au lendemain. demain. Mais ce que j’ai vu me rend optimiste. Ça a l’air bien. Je pense que nous allons construire là-dessus », a déclaré Melo.

Au plaisir de voir plus de Laker Melo —— @carmeloanthony pic.twitter.com/nysUZuhOzg – yo-uhh (@IouaLagazo) 12 octobre 2021