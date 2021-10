Carmelo Anthony mène la victoire des Lakers de Los Angeles aux Grizzlies

Tôt ou tard, le marasme devait cesser et le talent devait émerger comme antidote. Les Lakers de Los Angeles Ils ont remporté leur première victoire de la saison dans ce qui implique le baptême du feu de leur Big 3 particulier, bien que des doutes surgissent quant à savoir s’ils complètent ce groupe. Carmelo Anthony ou Russell Westbrook. Et est-ce que l’attaquant vétéran élève considérablement son niveau et joue efficacement son rôle de buteur sur le banc. En victoire pour 121-118 sur Grizzly de Memphis il était le meilleur buteur de l’équipe, avec 28 points, et est devenu le neuvième meilleur buteur de l’histoire de la NBA en battant Moses Malone.

Les Angelenos menaient la rencontre malgré leur incapacité absolue à s’arrêter Ja morant. Le meneur des Grizzlies est entré dans l’histoire avec une performance mémorable de 40 points et 10 passes décisivesMais il a vu ses rivaux s’affairer à couper les voies de score de leurs coéquipiers, faisant de leur aventure presque une croisade en solo et un naufrage. Steven Adams a dominé la peinture, mais n’a pas pu matérialiser cette domination car il a beaucoup souffert en défense contre Anthony Davis, qui a terminé avec 22 points, tandis que Lebron James a joué avec ses coéquipiers, terminant avec 19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Vogel a joué de nombreuses minutes avec Davis 5 et Anthony 4, ouvrant le terrain et offrant de bonnes positions de tir à Carmelo.

Carmelo Anthony a 1 173 points de retard sur le huitième meilleur buteur de l’histoire : Shaquille O’Neal

Au troisième quart-temps la pire version des Lakers a été vue, mais ils ont réussi à renouer avec de bonnes pratiques offensives et défensives dans le dernier quart-temps, pour signer une victoire apaisante qui tempère les esprits et donne de l’espoir à tous les fans. Ce qui semble évident, c’est que ni Jordan ni Howard ne contribuent beaucoup dans les moments importants et que l’équipe est bien meilleure avec Anthony Davis jouant le rôle de pivot. Très précieux d’avoir gagné en ne tirant que 30 triples, un chiffre inférieur aux attentes, et en présentant un énorme niveau d’efficacité en marquant 16. Les Lakers de Los Angeles ils ont peut-être trouvé le chemin.