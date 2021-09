Carmelo Anthony, motivation pour remporter la bague des Los Angeles Lakers

Quoi qu’il arrive dans ces dernières mesures de votre carrière sportive, Carmelo Anthony C’est une véritable légende de la NBA. Ayant réalisé de nombreux records au niveau individuel et après avoir fait preuve d’une énorme humilité chez les Portland Trail Blazers, sachant s’adapter à un rôle secondaire et rivalisant avec un grand sentiment collectif et honnêteté, le Brooklyn-born affronte avec des illusions renouvelées ce qui pourrait être sa dernière .assaut de championnat. Gagner une bague est la seule chose qui reste à cet homme et sa signature pour Les Lakers de Los Angeles répond à son désir de mettre la cerise sur sa carrière et de le faire avec un ami comme Lebron James, comme il commente sur SportsYahoo.

Comment il a géré son départ des Portland Trail Blazers et la situation de Damian Lillard

“J’ai l’impression d’avoir tout donné et de construire quelque chose d’important avec Damian Lillard et CJ McCollum. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider l’équipe et la communauté, je n’aimais pas la façon dont certaines choses étaient gérées par la franchise les jours précédents mon départ. les deux ans que j’y étais j’ai construit une vraie maison dans la ville et faisais partie de la communauté. J’ai une grande amitié avec Damian et je sais qu’il n’a jamais voulu partir, mais a simplement montré son ambition de Il a fait beaucoup pour la ville et il serait impossible de trouver un joueur qui pourrait avoir ce lien avec les gens “, a déclaré Carmelo, qui a assumé un rôle de joueur de banc et de spécialiste des buteurs qu’il devra développer chez les Lakers.

Équipes qui s’intéressaient à lui et motivation pour rivaliser avec les Lakers de Los Angeles

Une fois que l’on a su que Carmelo allait quitter l’Oregon, de nombreux prétendants sont sortis, chose presque impensable avant son arrivée à Portland, quand il a été évincé de la NBA. “Il y a environ 20 mois, je n’étais personne, je n’existais pas et je semblais voué à la retraite. C’était un sentiment formidable de sortir sur le marché cet été et de constater que les New York Knicks, les Philadelphia 76ers et la Nouvelle-Orléans s’intéressaient à moi. ” il dit. “La seule chose dont j’ai besoin pour obtenir une bague et je pense qu’avec l’équipe que nous avons aux Lakers, nous devons l’obtenir. Il est temps, il est essentiel d’être champion et j’y pense tous les jours”, révèle-t-il. Carmelo Anthony.